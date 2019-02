Samuel Little, 78, dömdes 2014 till livstidsfängelse för mord på tre kvinnor i Los Angeles.

Under en intervju med utredare under våren 2018 erkände Little totalt 90 mord, vilket gör honom till den värsta seriemördaren i USA:s historia.

Då Little inte lämnade några spår efter sig har många av dödsfallen inte misstänkts vara mord.

– Utan knivsår och skottskador klassades många av dödsfallen som överdoser av droger eller olyckor, uttalade sig FBI i november förra året skriver BBC.

Little ska, under intervjun, ha listat flera städer och stater i USA samt hur många kvinnor han mördat på respektive plats.

Littles minnen från morden har varit till stor hjälp under utredningen, vilket har gjort att FBI hittills kunnat identifiera 34 kvinnor.

Nu vill FBI ha hjälp av allmänheten för att identifiera fler av Littles offer.

Målade av offren i fängelset

Under tiden i fängelset har Little målat av flera av sina offer. FBI har nu släppt 16 målningar som föreställer Littles offer i hopp om att familjemedlemmar eller bekanta ska känna igen någon av kvinnorna.

Enligt Daily Mail har en man i Tennessee identifierat en av kvinnorna Little har målat av som sin mamma.

Anthony Jones menar att kvinnan på bilden är hans mamma, som hittades död i januari 1996.

38-åriga Anthony Jones mamma, Priscilla Baxter-Jones, blev våldtagen, knivhuggen och strypt till döds.

Hennes kropp hittades i Mississippifloden i januari 1996, men mordet löstes aldrig.

Anthony menar att han känner igen Little och tror att han träffade honom när han var liten.

Polisen i Memphis utreder nu Anthonys påståenden om att kvinnan på bilden är hans mamma.

