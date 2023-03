Fjorton. Det är åldern som vilken förälder som helst älskar och avskyr. Det vilar en söt doft av parfym över den, men det mesta är täckt i ett moln av klistrig hårsprej, ett spår av brödsmulor från alla rostade mellanmålsmackor.

Det är gränsen mellan barn och vuxen, en känslig balansgång där det är lätt att snava.

I fredags levde Molly Gnospelius, 14 år. I lördags vaknade hon inte. Sedan i måndags vajar flaggan på halvstång för åttondeklassaren i Falun som kände halva stan, och som hade hundra dåliga skämt men alltid lyckades få kompisarna att skratta gott åt dem alla.

Molly, som älskade sina storasystrar, och Picasso, familjens lilla chihuahua. Molly som det stod ett moln av Ariana Grande- eller Britney Spears-parfym runt, som älskade att lyssna på Molly Sandéns ”Rosa himmel”, och The Smiths ”There is a light that never goes out”.

Falupolisen har inlett en förundersökning om ”vållande till annans död” men någon misstänkt finns inte ännu.

Hon gick ut för att festa på fredagskvällen, drack sprit och tog tramadol, och dog i sin säng i tonårsrummet hemma i villan i centrala Falun.

+++

Nere vid Knutpunkten i Falun, där bussarna går, där samlas kidsen om kvällarna. Ett blåsigt torg där lokalbussar kommer och går, med utsikt mot den öde Hemköpsparkeringen och Dalateatern på andra sidan Faluån.

Det sägs att det går att få tag på vad som helst vid Knutpunkten. Vi som är tonårsföräldrar i stan vill inte att ungarna hänger där. Pratar oroligt med dem. De hamnar där ändå. De är fjorton år. Var skulle de vara? Hemma med oss?

Molly, 14, dog av Tramadol.

Knutpunkten är också en plats att skratta och umgås på. Bli olyckligt förälskad. Snacka med killen från en annan skola i stan. Ta en tur med någons epa. Kolla om nåt händer.

Var det här som Molly fick tag på tramadol? Bjöd någon henne på alkohol?

Letade hon upp det själv eller var det en del av miljön?

Fredagskvällen började där.

+++

Falun är Dalarnas lilla medelklassbubbla. Till skillnad från bruksorten Borlänge, två mil bort, är den välmående och i stort sett befriad från de sociala problem som grannstaden har. Här brer de stora länsinstitutionerna ut sig, här blomstrar kulturlivet trots att den huvudsakliga fritidssysselsättningen är en närmast manisk friluftskultur. Det är fina restauranger, rekordmånga friskolor och små trevliga butiker där personalen fortfarande hälsar på kunder med namn. Det finns något äppelkindat över allt, liksom insvept i en svindyr Fjällrävenjacka som alla vet kostar mycket pengar men som ändå ser genuin och enkel ut.

Här finns stora villaområden, få problemytor och ett alldeles eget världsarv med fina kulturkvarter. Molly bodde i ett av dem.

+++

På söndagen spred sig nyheten om Mollys död i sociala medier. Det var Mollys mamma och pappa som berättade. De ville vara öppna, ville dela sin sorg för att kunna bära den bättre.

”2023-02-25. Dagen när marken rämnade och vår familj slogs i spillror. Molly älskade livet, sin familj och sina vänner. Hon sökte kickar och ville ha roligt. Det skulle hända något hela tiden. Hon ville inte dö. Hon ville festa och leva livet. Och som alla tonåringar trodde hon att hon var odödlig”, skriver hennes mamma Malin.

”Vi hade gjort precis vad som helst för att få henne tillbaka. Men vi vet att det inte är möjligt så snälla ta hand om henne och ge oss kraft att överleva utan vår älskade Molly.”

Hur blev tramadol en drog som en fjortonåring i Falun får tag på en fredagskväll?

Bästa vännen Alina Sotolongo Backén, 14, vet.

– Det är folk på Snapchat som addar en, ”vill du ha det här, det här finns”, säger Alina.

– De som säljer är andra tonåringar, två-tre år äldre.

Det finns en prislista.

Den som vill beställa sprit kan göra det, för 100 kronor extra per flaska. Hasch kostar 100 kronor per gram, piller som tramadol mellan 150-200 kronor.

Molly och Alina.

– Molly var aldrig rädd. Hon var naiv. Det var inte så farligt att möta upp någon att köpa, tyckte hon. Det mesta går att få tag på i Falun-Borlänge, det är lätt – alkohol, droger, cigaretter, tabletter, vad man vill, säger Alina.

När Molly berättade att hon fått tag på tramadol och sprit varnade en av vännerna henne och skrev ”du kan inte blanda, det är livsfarligt” men jag tror att hon tänkte ”det är inte så farligt”, hon var inte rädd för något, berättar Alina.

– Hon trodde inte något skulle hända henne. Molly trodde hon var odödlig. Det tror jag många tror.

Förra sommaren, mellan sjunde och åttonde klass, testade många sjuor att röka och dricka för första gången. Vid en utefest vid en badplats i Falun fanns inte bara alkohol och cigaretter, det förekom också droger. Polisen kom till platsen. Några lyckades smita från festen, men flera fanns på gräsmattan vid badet. Alina var själv en av dem.

Hon tror att Molly lärde känna andra som använde droger och alkohol den vägen.

– Nu låter det som hon gjorde sånt hela tiden, men det var verkligen inte så. I Mollys värld skulle det hända något hela tiden. Jag vet att det fanns en oro från vuxna, men jag var själv aldrig orolig att något allvarligt skulle hända, säger Alina.

Tramadol, det var bara en sak att testa. En ny kick.

+++

Kristine kyrka vid Stora Torget i Falun öppnade sina dörrar på söndagen, för att ge plats åt många sörjande.

Första sportlovsdagen vajade flaggan på halvstång vid Västra skolan i centrala Falun, en av stans största högstadieskolor där Molly Gnopselius gick i åttonde klass. I aulan hölls en samling för de elever som tagit sig till skolan.

I Falun sörjer vännerna Molly. Foto: Privat

Jag tittar i min mobiltelefon. Under ”Mollys föräldrar” hittar jag Malin Gnospelius nummer, och när jag söker upp vår senaste sms-konversation från vintern 2017 påminns jag om våra småflickor, som blev tonåringar. Födda samma år, kompisar i samma klass på låg- och mellanstadiet.

Messet från 2017 handlade om min dotters 9-årskalas, det var Harry Potter-tema och hela klassen var bjuden. De skulle tillverka trollstavar, dricka saft och äta tårta. Småflickor i trollkarlshattar och caper.

Den här gången messar jag för att mamma Malin ska få godkänna att jag berättar om hennes döda barn.

Malin Gnospelius vill att det blir känt hur hennes älskade Molly dog.

Det gör skillnad för henne mitt i den akuta sorgen.

– Det är så många som tackat oss för att vi gått ut med vår berättelse. Det har gjort det möjligt för dem att prata med sina barn så att fler blir uppmärksamma på riskerna, säger hon.

Dagen efter vaknade hon inte, säger mamma Malin.

Mamma Malin, pappa Johan och de två storasystrarna har fått många reaktioner. Utanför Mollys fönster står tända ljus och huset är fullt av blommor. Meddelanden strömmar in.

– Jag är imponerad av ungdomarna. De kommer hit och och tänder ljus, lämnar blommor och fejsar sorgen. De stöttar varandra och visar omtanke om oss. Min bild har varit att folk skyggar för sorg, men det är så många som har hört av sig, säger Malin.

Familjen har inte fått några negativa reaktioner på att de är öppna och berättar.

– Vi vet att det finns en risk. Men det här får bara inte hända andra. Sedan är det också viktigt för oss att motverka en ryktesspridning att det skulle handla om självmord eller nåt sånt, säger hon.

I slutet av fredagskvällen mötte Molly upp sin storasyster och de tog sällskap hem.

– Hon var okej då. Skickade ett sms till en kompis och gick och lade sig. Dagen efter vaknade hon inte, säger mamma Malin.

+++

Tramadol är ett smärtstillande läkemedel som är narkotikaklassat. Det är besläktat med morfin och heroin, och som sådant livsfarligt att blanda med alkohol, eftersom det kan göra att personen slutar andas.

Tramadol hjälper patienter med svåra smärtor. Men det har också blivit en populär drog. Den som tar tramadol känner sig lugn när den borde vara orolig, prestationsförmågan höjs, man blir glad och det mesta upplevs som roligt. I gängskjutningarna har tramadol varit en drog som gjort unga killar både modiga och självsäkra, en fatal kombination för arga kriminella utan impulskontroll.

Tillsammans med kokain och amfetamin, är tramadol en drog som ökat kraftigt på den svenska marknaden. Förra året beslagtog Tullverket över en miljon tabletter som kriminella nätverk försökt smuggla in i Sverige. De starkt beroendeframkallande tabletterna förs in via bilar och lastbilar som tar sig över Öresundsbron och på färjor till hamnar i södra Sverige. Sedan forslas det vidare upp i landet och fördelas ut i försäljningsleden. Inköpspriset för langarna ligger på ungefär hälften av vad tabletterna sedan säljs för, det rör sig om stora och enkla pengar att tjäna.

Förra året beslagtog Tullverket över en miljon tabletter av typen tramadol. Foto: JENS CHRISTIAN

Varje år blir det större och större beslag och redan för flera år sedan varnade Tullverket för att Sverige är nära en opiodepidemi. Framförallt är det unga människor som drabbas. I USA har det länge varit ett stort hälsoproblem, med tusentals dödsfall.

Den tunga narkotikan göder gängkriminalitet. Hur tar sig tramadolen från gängen till en fjortonåring i Falun som vill ha en kul fredagskväll?

+++

Vid 18-tiden på kvällen var Molly på en fest. Där tog hon tramadol, säger Alina.

Senare gick Molly vidare till en annan kompis och träffade vänner. Där drack hon av spriten.

Alina skulle ha varit med den här kvällen, men hennes mamma ville att hon skulle stanna hemma.

Alina och Molly gick på samma dagis, samma skola, var vänner från början men blev bästa vänner i sexan på Östra skolan.

– Hon fick mig att känna mig älskad. Hon var en genuin vän som alltid visade att hon brydde sig. Snäll och underbar, och generös.

Kompisarna bestämde sig för att börja på samma skola i högstadiet, och valde Västra skolan. Alina beskriver hur Molly fram till sexan var ganska introvert, inte så social. Men i sjuan ändrades det.

– Efter jullovet blommade hon ut och skaffade fler vänner. Hon blev mycket mer utåtriktad. Hon var en underbar, jättefin person, säger Alina.

Hon säger att Molly var en stark personlighet.

– Hon var inte så mycket för att passa in. Många märkte av henne, att hon vågade vara sig själv. Hon klädde sig som hon själv gillade, och sket i vad andra tyckte. Många märkte att hon var stark.

Molly hade bråttom. En energi som genomsyrade allt.

– Hon gillade inte att vänta. Det skulle hända saker hela tiden. Jag tror det var därför det blev så här, för hon ville ha kickar.

Låga stora jeans, urringat linne med någon färg, storasyrrans gamla skor med oknutna skosnören, det var Molly. Kraftig eyeliner runt ögonen, en rosaröd läppenna, och ett hår som ofta bytte färg, men som allra helst var rött.

– Hon ville att det skulle hända grejer med allt, med utseendet, hårfärgen, kläderna. Det var viktigt att ha stilen hon önskade, viktigt att uttrycka sig.

Molly och Alina.

Alina flyttade till en annan skola, men vännerna sågs ofta ändå.

– Vi brukade gå hem till mig och ligga i min säng och prata. Hon gillade att stanna länge och så pratade vi ändå i telefon hela vägen hem, hon skulle alltid hem och sova i sin egen säng.

Molly var öppen med Alina. Berättade allt som hände.

– Jag visste allt. Att hon testade olika saker. Jag tror inte att hon mådde dåligt, hon var bara nyfiken och sökande, säger Alina.

– Jag tror att det är svårt för föräldrar att fatta. Det är svårt att få ett barn att sluta med droger, om det är nån som gör för att det är kul bara, inte för att de är beroende. Jag tror ingen riktigt förstår som är utanför. Jag tänkte inte heller att det kunde sluta så.

Alina hängde med på Mollys festkväll via chatten i mobilen.

När Molly kom hem mådde hon lite illa, men drack ett glas vatten innan hon lade sig. Allt verkade lugnt. Hon messade lyckligt med Alina.

– Det fanns en person hon gillade. Hon skrev att hon precis sagt till den personen att hon gillade den.

Alina skyndade sig att messa tillbaka i fredagsnatten. Hon ville veta, vad hade personen svarat henne på det då?

– Men Molly svarade aldrig, säger Alina.

Anna Gullberg är fördjupningsredaktör på Expressens kultursida.

