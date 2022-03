Moderaternas krav: Frys mottagandet av kvotflyktingar

Sedan 2014 har Sverige beviljat i snitt 23 000 uppehållstillstånd till asylsökande per år. Det är enligt Moderaterna dubbelt så många som i Danmark, Norge och Finland tillsammans. Under samma period har 31 000 kvotflyktingar valts ut och fått komma till Sverige via FN:s flyktingorgan UNHCR. Moderaterna vill på sikt övergå till ett renodlat kvotflyktingmottagande men den kvot på 5000 personer som Sverige godkänt i år måste nu stoppas, menar partiet.

– Nu måste kommunerna få möjlighet att fokusera helt och fullt på dem som kommer från Ukraina. Det är många som vill hjälpa men de kan inte samtidigt belastas med en hög invandring i övrigt, säger Maria Malmer Stenergard.

Enligt ett scenario från Migrationsverket kan 200 000 ukrainare kan tänkas fly till Sverige bara under våren. I jämförelse är 5000 personer via kvotsystemet ett litet antal. Men Moderaterna betonar att Sverige inte ställer några krav på integrationsförmåga hos de kvotflyktingar som väljs ut. De behöver till exempel inte kunna engelska, vilket andra länder kräver.

Behöver vård och omsorg

– Kvotflyktingmottagandet är förenat med stora problem för kommunerna, eftersom det handlar om personer som står långt från arbetsmarknaden och som dessutom ofta behöver stora vård- och omsorgsinsatser, säger Maria Malmer Stenergard och upprepar samtidigt partiets krav på en bred åtstramning av migrationspolitiken ner till EU:s miniminivå. Det handlar bland annat om att slopa undantag från försörjningskrav och införa språkkrav för medborgarskap. Allt detta bör också genomföras snabbt, anser M.

– Om vi inte stramar åt nu får vi en mycket sämre förmåga att hjälpa dem som är på flykt från Ukraina.

I och med dagens utspel om fryst mottagande av kvotflyktingar gör Moderaterna delvis gemensam sak med Sverigedemokraterna som för en vecka sedan krävde totalstopp för mottagandet av kvotflyktingar och av all övrig asylrelaterad invandring – utom från Ukraina.

SD har ju också sagt att bara ukrainare ska få komma, ser du en risk att ni blir anklagade för ett slags cynism?

– Nej, jag tycker att vårt förslag är konkret och handfast politik för att klara den här mycket svåra situationen och kunna ta ett ansvar att hjälpa Ukraina, säger Maria Malmer Stenergard.

Vädjar till regeringen

Moderaterna kommer att driva kravet om ett kvotflyktingstopp i riksdagen..

– Men det snabbaste och enklaste vore ju om regeringen själv tog initiativ, så vi vädjar till dem att nu göra detta i det här akuta läget. Med tanke på hur regeringen står handfallen i den uppkomna situationen borde de också vara intresserade av att vända på varje sten.

