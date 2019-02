Venezuelas president Nicolas Maduro har redan stängt gränsen mot Brasilien för att stoppa oppositionen från att ta emot humanitär hjälp via gränsen. Under torsdagen uppgav han att även gränsen mot Colombia kan komma att stängas.

– Jag vill inte fatta ett beslut av det här slaget men jag överväger det, en total stängning av gränsen mot Colombia, sa Maduro i ett tv-sänt tal från en militärbas.

Under fredagskvällen svensk tid kom rapporter om två döda vid gränsen till Brasilien, enligt AFP.

Oppositionsledaren Juan Guaido, som utropat sig till landets rättmätige ledare, reste under torsdagen till gränsen mot Colombia. Han har uppmanat tusentals venezuelaner att ta sig dit under lördagen för att hjälpa till att ta in förnödenheter över gränsen.

600 000 frivilliga

Enligt CNBC väntas fler än 600 000 frivilliga hjälpa till genom att bland annat storma en bro som blockerats av Maduro.

Försöken att ta in humanitär hjälp i landet har kallats en ”politisk show” av Maduro –som menar att det i själva verket handlar om en invasion av USA.

Enligt BBC uppger även det ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova att helgens försök att ta in humanitär hjälp är del av en plan för att avsätta Maduro. Zakharova anklagar USA och dess Nato-allierade för att samtala om hur de ska förse Venezuelas opposition med vapen och hävdade att amerikanska specialstyrkor redan stationerats i närheten av Venezuela.

Mark Weisbrot på tankesmedjan Centre for Economic and Policy Research i Washington säger till The Independent:

– Vi vet att Trump själv har efterfrågat krig i Venezuela, vilket den här konfrontationen skulle kunna fungera som en förevändning för.

Människor på den Live Aid-konsert som anordnades i Colombia för att hjälpa invånarna i Venezuela. Foto: MAURICIO DUENAS CASTANEDA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

USA har flera alternativ

I måndags talade president Trump till venezuelaner i Florida och upprepade då att USA fortsatt kräver att humanitär hjälp ska släppas in i landet. Han upprepade även att USA överväger en rad olika alternativ, uppger Washington Post.

Under måndagen skickas vice president Mike Pence till Colombia där han ska tala till den 14 nationer starka Limagruppen. Han väntas återigen uppmana Nikolas Maduro att kliva åt sidan samt delta i diskussioner om en lösning av krisen.

Vicepresidentens talesperson Alyssa Farah säger enligt CBS News:

– USA är stolta över att möta Limagruppen och andra globala partners för att samla våra resurser, bistå med välbehövd humanitär hjälp och stå sida vid sida med Venezuelas folk till dess att fri demokrati har återupprättats.

Mike Pence väntas åka till Colombia på måndag. Foto: GAVIN MCINTYRE / AP TT NYHETSBYRÅN

3,4 miljoner har flytt

Under fredagen uppgav FN att minst 3,4 miljoner människor nu har flytt krisen i landet – en ökning med omkring 400 000 sedan november. Colombia har tagit emot fler än 1,1 miljoner som lämnat landet, Peru 506 000, Chile 288 000 och Brasilien 96 000, skriver AP.

UNHCR säger samtidigt att det är av yttersta vikt att människor som är i behov av internationell hjälp har möjlighet att söka det skydd som krävs.

Ryssland och Kina står fortsatt bakom Nicolas Maduro. Venezuelas vice utrikesminister Ivan Gil uppger under ett besök i Moskva att Maduro står i ständig kontakt med den ryske presidenten Vladimir Putin.

Enligt AP förnekade Gil att en humanitär kris råder i landet.