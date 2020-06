Christian Brückner är misstänkt för att ha mördat Madeleine McCann, flickan som försvann från portugisiska turistorten Praia da Luz 2007, blott tre år gammal.

I en intervju med brittiska The Mirror förra veckan berättade Brückners tidigare vän, Michael Tatschl, att han är övertygad om Brückners skuld.

– Jag tror att han antagligen sålde Maddie till någon. Kanske en sexring. Jag bodde med honom vid tidpunkten. Han var min bästa vän. Jag vet att han gjorde det.

”Han kan försvinna”

Brückner avtjänar just nu ett 21 månader långt fängelsestraff för narkotikabrott i Tyskland. Ett brott han avtjänat till två tredjedelar – något som innebär att Brückner, i enlighet med tysk rättspraxis, kan bli villkorigt frigiven redan nästa vecka.

Brittiska The Sun påstår sig ha ingångar i den tyska utredningen som utreder Maddies död – och Brückners eventuella inblandning i den. Enligt The Suns källor så kan Brückner, om han blir villkorligt frigiven, gå under jorden, och därmed försvåra utredningen rejält.

– Om tyska domstolen bestämmer sig för att släppa honom fri så kommer det otvivelaktigt att påverka fallet, säger källan till The Sun och fortsätter:

– Han kan försvinna och därmed vara otillgänglig för att åtala. Vi kämpar för att han ska fortsätta vara inlåst.

Dömd för våldtäkt – släpps ändå

Enligt The Sun så lämnade 43-åringens advokater in en frigivningsansökan till domstolen förra veckan.

Brückner dömdes i december 2019 för en våldtäkt som ska ha ägt rum 2005 i Praia da Luz. 43-åringen har överklagat domen och kommer troligtvis hinna avtjäna sitt nuvarande straff innan våldtäktsdomen vinner laga kraft, med eller utan villkorlig frigivning.