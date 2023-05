Misstänkta spåren från sabotaget mot Nord Stream

Det har snart gått åtta månader sedan gasledningarna Nord Stream 1 och 2 sprängdes.

Sabotaget utreds i Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland men vilka som ligger bakom är ännu en gåta.

I samarbete med tyska dagstidningen Süddeutsche Zeitung, tyska public service bolagen WDR/NDR, polska Frontstory och danska tidningen Berlingske har Expressen granskat fallet och kan nu avslöja tidigare okända uppgifter som den tyska utredningen fokuserar på.

Spåren går från en hamn i norra Tyskland till ett rum i ett slitet kontorshus i Polens huvudstad Warszawa och vidare till Ukraina. Foto: OLLE SPORRONG

Spåren går från en exklusiv segelbåtshamn i norra Tyskland till ett rum på andra våningen i ett slitet kontorshus i Polens huvudstad Warszawa och vidare till Ukraina.

Och det finns åtminstone en namngiven person som utreds för delaktighet – en 26-årig ukrainsk soldat som misstänks ha använt ett falskt rumänskt pass.

I lobbybaren på det femstjärniga hotellet Yachthafenresidenz spelar pianisten Clair De lune av Debussy. Inredningen är i mörkt trä, fåtöljer i rotting och oljemålningar med förgyllda ramar. På uppfarten står en Bentley och flera Porschar.

Från fönstren i baren har gästerna direkt utsikt mot hamnen och de långa raderna av stora segelbåtar. Bortom vågbrytaren är det öppet hav och på andra sidan Östersjön ligger Danmark.

Från fönstren i baren på det femstjärniga hotellet har gästerna direkt utsikt mot hamnen. Foto: OLLE SPORRONG

Det är från den här marinan i Hohe Düne några mil norr om Rostock som tyska utredare tror att sabotageoperationen mot Nord Stream inleddes.

Den sjätte september i fjol lämnade den 15,5 meter långa segelbåten Andromeda hamnen precis utanför hotellet och seglade ut till havs. Tyska utredare tror att båten av modellen Bavaria C50, sedan tog sig till internationellt vatten norr om Bornholm, där besättningen misstänks varit inblandad i sprängningen av de ryska gasledningarna.

Marinan i Hohe Düne norr om Rostock, här chartrades segelbåten Andromeda som misstänks ha varit en del i sabotaget mot Nord Stream. Foto: OLLE SPORRONG

Segelbåten Andromeda är en charterbåt som hyrs ut till seglare för cirka 25 000 kronor i veckan av båtcharterbolaget Mola Yachting. Foto: OLLE SPORRONG

Vittnesuppgifter som Expressen nu kan avslöja säger att besättningen på båten bestod av fem män och en kvinna – enligt uppgifter ska de ha kommit till hamnen i en vit skåpbil med polska registreringsskyltar.

Segelbåten Andromeda är en charterbåt som hyrs ut till seglare för cirka 25 000 kronor i veckan av båtcharterbolaget Mola Yachting. Båten blev intressant i utredningen först flera månader efter sabotaget. Enligt uppgifter kom tipset till tyskarna att titta närmare på Andromeda från en västerländsk underrättelsetjänst.

Då stod båten i vinterförvar på land i Ruge några mil norr om hamnen i Hohe Düne.

Under en brottsplatsundersökning kunde tysk polis hitta spår av sprängmedel på bordet i salongen. Sprängmedlet beskrivs av utredarna som ”militärt användbart och lämpligt för undervattensbruk”.

Det söndersprängda röret på botten av östersjön – filmat av Expressen i Oktober i fjol. Foto: Expressen/Trond Larsen / BlueEye Robotics

I Tyskland utreds händelsen av den federala riksåklagaren, den formella misstanken är ”anti-konstitutionellt sabotage” och ”allvarlig våldsam attack mot energiförsörjningen” som kan ”försämra Förbundsrepubliken Tysklands yttre och inre säkerhet”.

Utredarna från den tyska federala kriminalpolisen, BKA, har också kunnat spåra företaget som via e-post bokade båten.

Och nu kan vi avslöja att det är ett bolag som utger sig för att verka i turistbranschen, bolaget heter Feeria Lwowa och är registrerat i Warszawa. Företaget ligger på gatan Juliana Smulikowskiego i ett av Warszawas finare kvarter. Men huset där Feeria Lwowa ska finnas är grått och slitet, i entrén finns inga spår av bolaget.

Det finns inga spår av Feeria Lwowa i entrén till byggnaden där bolaget ska finnas. Foto: OLLE SPORRONG

Företaget registrerades 2016 av två ukrainska medborgare och ska syssla med turism. Men bolaget har en obefintlig närvaro på internet och ingen synlig reklam.

Under flera år har bolaget ingen eller liten omsättning. Men under 2020, mitt under pandemin, ökade plötsligt omsättningen med 1 200 procent till motsvarande 37 miljoner kronor. Samma år bytte bolaget också ägare. Den nya ägaren är en 32-årig kvinna från staden Kerch på ockuperade Krim-halvön. I de polska bolagshandlingarna har hon använt sitt ukrainska pass – men vår granskning av ryska databaser visar att kvinnan sedan flera år bytt namn och numera också har ett ryskt medborgarskap. Hon arbetar åt en rysk myndighet i staden. På en ukrainsk sajt över krigsförbrytare är hon listad som landsförrädare på grund av sitt samarbete med ockupationsmakten.

Kvinnan säger per telefon att hon inte känner till att hon äger bolaget och förnekar all koppling.

Direktören i bolaget är en 55-årig ukrainsk kvinna folkbokförd i Kiev. Hon är registrerad som direktör för flera bolag i Ukraina och i Polen. När vi tillsammans med kollegerna från polska journalistorganisationen Frontstory når henne på telefon tvekar hon först innan hon medger att hon är direktör för bolaget.

– Jag kommer inte svara på någonting. Speciellt för journalister. På vilken grund frågar du mig ut mig? säger kvinnan.

Vi skickar på hennes uppmaning våra frågor per e-post, men har inte fått något svar.

På andra våningen i kontorshuset hittar vi en juristbyrå där en anställd säger att de hanterar Feeria Lwowas post. Foto: OLLE SPORRONG

På andra våningen i kontorshuset på Juliana Smulikowskiego hittar vi en juristbyrå där en anställd säger att de hanterar Feeria Lwowas post.

Det är ett litet rum med några skrivbord och högar med papper. På dörren sitter en sliten lapp med firmanamnet. Här är 128 andra bolag registrerade - många ägda av personer från länder som tidigare var en del av Sovjetunionen.

– Det här är bara deras juridiska adress, jag vidarebefordrar per e-post ifall de fått någon post, säger en ung kvinna.

En kvinna på det lilla kontoret säger att det bara är företagets juridiska adress och att de bara tar emot bolagets post. Foto: Olle Sporrong

Hon letar ett tag i sin dator för att få fram namnet på kontaktpersonen för företaget Feeria Lwowa – det visar sig vara direktören från Ukraina.

– Jag har aldrig haft någon personlig kontakt med någon från bolaget, och jag har inga andra kontaktvägar än e-postadressen, säger hon.

Enligt uppgifter från utredningen bokade det polska turistbolaget segelbåten Andromeda från det tyska charterbolaget per e-post. På bryggan i Hohe Düne har charterbolaget nu startat upp för våren igen och segelbåtarna ligger förtöjda i väntan på att säsongen ska börja. Inne på det spartanska kontoret på bryggan står Andromeda kvar på listan över företagets båtar, men syns inte till. Den anställde vägrar svara på några frågor.

En av besättningsmännen på Andromeda visade upp ett rumänskt pass med personuppgifter från en stulen identitet från en rumänsk medborgare. Men tysk polis tror sig ha identifiera den verkliga personen som använde det falska passet.

Även om identiteten inte kunnat fastställas till hundra procent fokuserar utredarna på en 26-årig man från Ukraina. Vi har kunnat spåra mannen som kommer från en ukrainsk stad sydöst om Kiev. På bilder på gamla konton på sociala medier ses han i ukrainsk uniform och även med vapen. Mannen har två tydliga tatueringar, den ena på armen och den andra på ovansidan av handen.

På en av sina profiler på sociala medier, som han inte verkar ha uppdaterat sedan 2017, följer han en ukrainsk nationalistisk organisation.

Vi har sökt mannen som inte gått att nå. En släkting uppger att han just nu tjänstgör i försvaret och är oanträffbar.

Släktingen säger att han på grund av sin tjänstgöring sällan hör av sig men uppger att ”han definitivt inte lämnade landet i höstas”.

Ukraina har förnekat inblandning i sabotaget av Nord Stream och vilken roll mannen har i den ukrainska försvarsmakten i dag har vi inte kunnat fastställa. Sedan 2017 har vi inte kunnat spåra några inlägg eller bilder av mannen, inte heller bland hans anhöriga.

Vi har skickat frågor till Ukrainska försvarsdepartementet, Ukrainas militära underrättelsetjänst GUR och presidentadministrationen men de har inte återkommit.

De ryska fartyg som observerats i området för sabotaget månaderna före explosionerna anses inte längre intressanta av de tyska utredarna.

Enligt källor har de ryska fartygen kunnat uteslutas från utredningen – dess positioner finns kartlagda och slutsatsen ska vara att de inte har funnits på sådan plats att de kan ha utfört dådet.

Vi har sökt de tyska utredarna som avböjt att kommentera uppgifterna.

Svenska myndigheter har hittills också varit mycket fåordiga om utredningen. Åklagare Mats Ljungqvist har tidigare sagt att huvudsyftet med den svenska förundersökningen är att ta reda på om Sverige eller svensk infrastruktur har använts för attacken och om det finns personer som ska lagföras för delaktighet.

I en intervju med TT har han tidigare sagt att ”det är frågan om en aktör med betydande resurser och kunskaper är fullkomligt klart.”

– Vi utesluter inte att det skulle kunna finnas aktörer som inte tillhör en stat som har förmåga att göra det här. Men då är vi inne på ypperligt få företag eller grupperingar. Med tanke på samtliga omständigheter är huvudspåret att det är en stat som ligger bakom, sa han.

Den svenska åklagarens hypotes är att en stat ligger bakom sabotaget. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

I en intervju med Expressen tidigare i maj sa Mats Ljungqvist att den svenska utredningen har god kännedom om samtliga fartyg som rört sig i området flera månader före sabotaget.

– Vi har en väldigt god bild av hur och vad som har inträffat på platsen och hur det här genomfördes.

När vi ställer frågor specifikt om Andromeda och de nya uppgifterna avböjer han att kommentera.

”Det är en pågående förundersökning så jag har ingen möjlighet att kommentera utredningen eller de uppgifter som du nämner”, skriver han i ett mejl.

Även Säkerhetspolisen, Säpo, avböjer att kommentera och hänvisar till att det är en pågående förundersökning.

Segelbåten Andromeda utgick från hamnen i Hohe Dune norr om Rostock och stannade sedan enligt uppgift i hamnen i Weik på tyska ön Rugen. Nästa vittnesmål är på den danska ön Christiansø norr om Bornholm. Grafik: Robin Jonasson

Sabotaget mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2 Gasledningarna Nord Stream 1 och 2 går från Ryssland till Tyskland genom Östersjön. Projektet har största säkerhetspolitiska vikt för Ryssland och stora delar av europa som är beroende av gasleveranserna. Under natten till måndagen den 26 september i fjol uppstår läckor på fyra olika platser på gasledningarna. Vid tillfället är transporten av gas avstängd men rören är fyllda med gas under mycket högt tryck. Svenska kustbevakningen flyger över platsen och ser en ”bubblande undervattensplym” som är cirka 900 meter i diameter. Två av läckorna ligger i Svensk ekonomisk zon och två i dansk ekonomisk zon. En svensk förundersökning inleds och efter brottsplatsundersökning på havsbotten konstateras att det rör sig om ett medvetet sabotage. Åklagaren som leder förundersökningen uppger att det mest troliga är att en stat ligger bakom sabotaget. Visa mer

Här kan du lämna känsliga tips, krypterat och säkert. Informationen hanteras av journalister på Expressens flerfaldigt prisbelönta grävredaktion.

Se till att du har Expressens app nedladdad för att få de viktigaste nyheterna.

LÄS MER: Första bilderna från sprängda gasröretpå Östersjöns botten