Misstänkta mördarna: "De var Guds fiender"

Det var i måndags som de två väninnorna Maren Uleland, 28, från Norge och danska Louisa Vesterager Jespersen, 24, hittades mördade utanför sitt tält i närheten av den marockanska byn Imlil nära Atlasbergen.

Dubbelmordet misstänks vara terrorrelaterat efter att det kommit fram uppgifter som visar att de fyra män som gripits misstänkta för det brutala dådet bara några dagar tidigare svurit trohet till terrororganisationen IS.

Under fredagen greps ytterligare nio personer på lika platser i Marocko, misstänkta för inblandning i morden rapporterar norska tidningen Dagbladet och hänvisar till den marockanska nyhetssajten Kech24.

Samtidigt sprids en film på sociala medier som visar hur en av kvinnorna mördas.

"Det är Allahs vilja"

Norsk polis bekräftade på fredagen att filmen troligtvis är äkta:

"Det krävs fortfarande en del arbete med teknisk analys och värdering. Men vi anser trots allt ha grund för att för att säga att hittills finns det inget konkret som tyder på att videon inte är äkta." skriver Kripos i ett pressmeddelande.

I filmen kan gärningsmännen enligt Daily Mail höras ropa att "det är Allahs vilja" och att de två skandinaviska kvinnorna var "Guds fiender".

Norsk polis försöker nu stoppa filmen från att spridas vidare. De efterlyser samtidigt fler tips om vad Maren Uleland och Louisa Vesterager Jespersen gjorde i Marocko dagarna innan de mördades.

"Vi önskar fortsatt information, särskilt om själva resan och den danska och norska kvinnans tid i Marocko." skriver Kripos.

Marockaner skickar kondoleanser

Dubbelmordet har fått stor internationell uppmärksamhet och kondoleanserna strömmar in, både på sociala medier till föräldrarna till de två kvinnorna och via utrikesdepartementet, uppger VG. Framför allt är det marockanska invånare som vill be om ursäkt för det som hänt.

– Det är hälsningar från människor som vill uttrycka sin avsky över det som skett och ge uttryck för sympati och medkänsla. I samband med tidigare dramatiska händelser har vi inte sett något sådant här. Det är uppenbart att den här saken också gjort intryck på människor i Marocko, säger Frode O. Andersen, kommunikationschef på norska UD, till VG.