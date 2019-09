Det var strax före 22-tiden under onsdagskvällen som polisen plötsligt fick in flera samtal om en misstänkt skottlossning i Bäckby i Västerås. Området är ett bostadsområde där det enligt polisen var en del folk i rörelse under kvällen.

– Flera inringare tycker sig höra skottsalvor från ett område som heter Bäckby. Så utifrån det åker vi det med flera enheter för att undersöka larmet och träffar på en del personer som vi pratar med och kontrollerar, säger Linda Wideberg, RLC-befäl vid polisen i Västmanland.

Ingen skadad hittad i Bäckby

– Vi har inte anträffat någon skadat person och har under natten försökt lokalisera en brottsplats eller hitta andra spår som tyder på att det har varit en skottlossning, men det gör vi inte.

Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord alternativt försök till grov misshandel för att kunna utreda saken vidare.

– Det är ju ändå flera inringare som larmar om det här så vi har inlett en förundersökning så vi kan utreda det vidare helt enkelt, säger Linda Wideberg.

