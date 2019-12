Misstänkt mordförsök i Gällivare

Polisen fick in larmet om händelsen i Gällivare vid klockan 00.50 under natten till lördagen. Först under kvällen har man sedan gått ut med besked om att två personer anhållits, misstänkta för mord.

Exakt vad som skett vid händelsen är oklart, men polisen uppger att en drabbad person vårdas på sjukhus. Polisen vill emellertid inte gå ut med närmre detaljer om skadeläget.

– Vi går inte ut med något mer just nu. Vi håller på med utredningen för fullt, säger Maria Lindgren, RLC-befäl vid polisen i Nord.

Texten uppdateras.