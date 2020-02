Misstänkt föremål hittat i Linköping

Vid 13.30 på söndagen larmades polisen om ett misstänkt föremål som hittats på Tinnerö söder om Linköping. Det var en person som sett föremålet och larmade.

Polis har under dagen varit på plats och senare under söndagskvällen har det nationella bombskyddet kallats in.

– Vi har hittat ett föremål som vi misstänker är intressant. Vi är där och bevakar just nu, säger Peter Ström.

Polisen tror att föremålet är en gammal granat, vilket inte är helt ovanligt att hitta på gamla militära övningsfält som Tinnerö är.