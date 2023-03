Misstanken: Överröstes av skotten från två skyttar

Det var kvällen den 5 april förra året som 19-åringen, enligt uppgift, varit och spelat kort i en föreningslokal.

Han befann sig bland bostadshusen i Norsborg i södra Stockholm när han attackerades av gärningsmännen.

Enligt åtalet var det en 16-årig pojke och en 20-årig man som – med varsitt vapen – avlossade tio skott mot mannens huvud och överkropp.

De misstänks sedan ha skjutsats därifrån av en 22-årig man som även han misstänks för mord, och för att ha planerat dådet tillsammans med 20-åringen. Enligt åklagaren hade de bland annat köpt fleecetröjor i Solna som använts till mordet, och som sedan slängts efter dådet.

Fanns en hotbild

Två män misstänks även för medhjälp, dels för att ha försett gärningsmännen med ett vapen, och för att ha tagit hand om 16-åringens mobiltelefon så att den inte skulle lämna ifrån sig några spår. En sjätte man åtalas också för grovt vapenbrott.

Enligt åklagaren fanns motiv att döda 19-åringen, som uttryckt för anhöriga att han levt under en hotbild. Han ska, enligt förhör, ha haft kännedom om en vapengömma. Bland bevisningen finns vittnen som sett delar av händelseförloppet, att gärningsmännen möttes upp i Solna före mordet, och hur den falskskyltade flyktbilen sedan övergavs vid en golfbana i utkanten av Södertälje.

I åklagarens bevisning berättar poliser om att offret kan ha hamnat i en situation som gjort honom till måltavla för en kriminell gruppering, och att de flera av de åtalade har kopplingar till gängsammanhang.

”Ingen roll alls”

20-åringen förnekar brott, meddelar hans advokat Peter Nilsson. 16-åringens advokat Kristofer Stahre säger att hans klient inte är en av skyttarna.

– Han förnekar brott och vi är övertygade om att han kommer frikännas i tingsrätten. Hela åtalet bygger på indicier som går ut på att de borde vara han, och vi menar att bevisningen inte är tillräcklig för att dra den slutsatsen.

– Han har ingen roll alls, sedan kanske han ingår i en bekantskapskrets som gör att han blir misstänkt. Men han har ingen roll som gärningsman eller på något annat sätt i den här tragiska historien.

De två äldre av de mordåtalade åtalas också för en brutal händelse i södra Stockholm 2021. De misstänks för att, tillsammans med en tredje man, ha spärrat in målsäganden under en längre tid, tvingat honom att krypa omkring på golvet och dricka ur en vattenskål under hot, slag och sparkar. De åtalas också för grov våldtäkt mot personen efter en händelse med en flaska i lägenheten.

Expressen har sökt kammaråklagare Jan Tydner och 22-åringens försvarare.

Se polisens kroppskamera efter mordet på Adriana