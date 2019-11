Missen: Trump gick runt med toapapper

På tisdagen besökte president Donald Trump New York för att hålla tall på The Economic Club of New York, rapporterar Daily Mail.

Besöket ägde rum dagen innan den första utfrågningen i riksrättsmålet mot Trump, som gick av stapeln i representanthuset i Washington.

Efter talet lämnade den 73-årige presidenten ekonomiklubben och kördes till till en helikopterplatta i centrala New York, där en kort flygtur till John F Kennedy-flygplatsen väntade.

Men på väg från bilen till helikoptern upptäcktes något dråpligt på Donald Trumps ena sko: en bit toalettpapper som fladdrade i en bistra östkustvinden.

Melania sökte värme i presidentens famn

Pappersbiten var borta när Donald Trump kom fram till flygplatsen och det väntande regeringsplanet. Genom iskalla vindbyar kämpade sig presidentparet fram över landningsbanan – och Melania Trump syntes kura ihop sig i presidentens famn, rapporterar Daily Mail.

Även Melanias kappa från exklusiva märket Red Valentino för nästan 6 000 kronor bidrog till att hålla värmen.

Toapappret följde med upp till regeringsplanet

Det är inte första gången toapapper fastnar på en av Donald Trumps skor. I oktober 2018 fladdrade något vitt från presidenten när han stolt vandrade upp för trappan till regeringsplanet. Precis innan presidenten kliver in i kabinen vände han sig om och vinkade till folket en sista gång – och då lossnade toapappret.

