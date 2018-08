22-åriga Mirella Salminen från Stockholm skulle ta nattåget till Göteborg sent på onsdagskvällen för att gå på festivalen Way out west. Men kvällen fick en dramatisk vändning – Mirella bröt foten på väg upp i rulltrappan.

Mirella berättar att hennes skosnöre fastnade i rulltrappan. Foto: Privat

Det var mot slutet av rulltrappan som Mirella märkte att hennes skosnöre fastnat i sidan av rulltrappan och då var det redan försent.

– Allt gick så fort, jag minns bara att jag precis hann känna att jag satt fast, att jag föll och att det gjorde skitont, säger hon.

Hon säger att hon knutit skosnöret – men att det var väldigt långt. Foto: Privat

”Kände en stark smärta”

Mirella hade fallit hårt mot golvet och låg kvar på rygg i slutet av rulltrappan. Hon beskriver att hon kände en stark smärta.

– Det gjorde så extremt ont, jag tror att jag skrek. Det kom fram två jättesnälla tjejer direkt och hjälpte mig och någon annan ropade att rulltrappan skulle stängas av, säger hon.

Efter att ha fått hjälp av bland annat en väktare som konstaterade att foten troligtvis var bruten åkte Mirella ambulans till S:t Göran där hon blev inlagd.

Mirella bröt sin vänstra fot på två ställen – och fick ligga inne på sjukhuset i flera dagar. Foto: Privat

Fick två frakturer

Hon berättar att läkarna slog fast att hon fått två frakturer vid vristen på sin vänstra fot som behövde opereras. Operationen gick bra.

– De var så oerhört stöttande och bra där, och det första alla sa när jag kom in var att det jag varit med om var deras mardröm. Någonting som alla är rädda för men som ingen tror ska ske, säger hon.

Hon kommer bära gips i tre veckor. Foto: Privat

22-åringen säger dock att hon själv aldrig varit orolig för att åka rulltrappa tidigare och att hon inte trodde att någonting liknande kunde hända.

– Att det kan gå så där snabbt och så illa och att det skedde med sådan styrka, det hade inte ens existerat i mitt huvud, säger hon.

Foto: Privat

”Nojig över att åka rulltrappa”

Mirella säger att hon inte klandrar någon annan än sig själv för olyckan, men understryker samtidigt att hon hade knutit skosnöret.

– De var bara väldigt långa, förklarar hon.

Nu väntar tre veckor med gips, men Mirella säger att olyckan även lämnat psykiska spår.

– Jag känner mig lite nojig över att åka rulltappa. Jag kommer stå i mitten av rulltrappan och jag kommer inte att ha några skosnören, konstaterar hon.