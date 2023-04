Minuterna efter att Marie hittats mördad på golvet

Klockan 11.17 den 14 oktober 2005 får SOS Alarm ett samtal från sybehörsaffären Stuvkällaren i centrala Göteborg.

Uppringaren är en av ägarna till butiken som kommit dit tillsammans med sin fru eftersom det inte var någon som svarade när de ringde tidigare på förmiddagen.

– Vi har ett biträde här och vi öppnade och hon öppnade inte, nu ligger hon här död, säger uppringaren.

Strax före 11.30 kommer den första polispatrullen till Stuvkällaren. Enligt rapporten fanns då två ambulanssjukvårdare på plats tillsammans med de båda butiksägarna.

Direkt stod det klart att Marie inte var vid liv.

Foto: Polisen

”Jag gick fram till kvinnan ...”

”Jag gick fram till kvinnan och kunde konstatera att hon låg i en stor blodpöl med torkat blod. Från kroppen ledde flera skoavtryck vilket jag fann märkligt eftersom kvinnan saknade skor”, skriver polisen i rapporten.

Marie låg längst in ett av de inre hörnen av butiken. Hon hade en större sårskada på kroppen som man antar har orsakats av ett vasst föremål, som en sax eller kniv. Något sådant föremål fanns emellertid inte i närheten.

Man drar därför snabbt slutsatsen att hon har mördats.

På kassaapparaten finns blodspår, liksom på låsvredet på ytterdörren.

Butiken spärrades av. Polisen förhörde ägaren som berättade att Marie arbetat ensam i butiken föregående dag och att han då talade med henne i telefon vid lunchtid.

– Då var allt i sin ordning, sade han enligt polisrapporten.

Spår vid kassaapparaten. Foto: Polisen Polisen kunde se hur någon gått igenom Mariestillhörigheter. Foto: Polisen

”Direkt efter trappan går gärningsmannen till höger”

Han berättade att han vanligtvis också har kontakt med henne i samband med stängningen på kvällen, men kvällen innan hade hon inte ringt eller svarat när han försökte kontakta butiken.

På morgonen hade de åkt in till affären. Innan de gick in reagerade de på att Maries cykel stod parkerad utanför entrén. De märkte att dörren inte var ordentligt låst och förstod att något var på tok. När de kom in hittade de Maries kropp.

Maries cykel parkerad på gården. Foto: Polisen

Polisens tekniker skriver i sin rapport att attacken på Marie måste ha kommit mycket plötsligt. Det fanns tecken på strid och att Marie har lyckats dra gärningspersonen i håret och då slitit av tussar som fanns kvar på hyllor och golv.

Polisen kunde följa gärningspersonens rörelser i butiken, genom blodspår på golvet. Teknikerna skriver i sin rapport:

”Direkt efter den första trappan går gärningsmannen till höger, västerut, om en tyghylla som står mitt i rummet. Av någon anledning vänder personen tillbaka och går runt hyllan på den östra sidan. En möjlig orsak kan vara att gärningsmannen fått syn på någon person genom skyltfönstret.”

Teknikerna beskriver sedan hur gärningsmannen gått direkt till ett personalutrymme och letar igenom Maries cykelkorg. Det finns en hel del blodiga avtryck på såväl korgen som Maries personliga ägodelar.

Det droppar blod från mördaren, men det är Maries blod. Vissa fynd visar att personen i det här skedet har fingervantar på sig och att det bara varit innehållet i cykelkorgen som intresserat. Det hittas inga blodspår på något annat i personalutrymmet.

Polisens kartläggning av mördarens rörelser i butiken. Mordet skedde i rummet uppe till vänster där den röda linjen börjar. Utgången mot Kyrkogatan syns längst ned till höger på bilden. Foto: Polisen

Blodet på tygsaxen

När man följer de blodiga skospåren vidare, ser man att de rör sig ut mot butiken igen. Det visar sig att mördaren av någon anledning klättrat upp på två pallar och där tagit av sig de blodiga vantarna och släppt ner dem på golvet. Här har också en blodig fleecetröja, tillhörande Marie, slängts på golvet.

Blodiga vantar slängda på golvet. Foto: Polisen

Teknikerna skriver:

”Anledningen till att gärningsmannen ställde sig på pallarna är oklar. Men en möjlig orsak kan vara att han/hon har velat titta ut genom skyltfönstren. För att undvika att exponera hela kroppen så har han/hon ställt sig på pallarna och tittat över några stående tygrullar. Då har endast huvudet blivit exponerat. Från pallarna har gärningsmannen rört sig till kassaapparaten. Där är han/hon fortfarande mycket blodig om handen/händerna och på kassaapparaten fanns det en hel del avsatt blod på bland annat tangenterna och kassalådan.”

I kassalådan plockar mördaren till sig 7 000 kronor och går sedan fram till ett klippbord och tar i en tygsax. Det avsatta blodet talar för att personen har använt saxen till att klippa med den. Uppgifterna i den tekniska utredningen pekar mot att gärningspersonen klippt och sedan rivit av en bit tyg från en rulle. Tyget är vitt.

Saxen, klippbordet och tyget som mördaren använt. Foto: Polisen

Sista kända spåret: Suddiga bilden

Sedan har mördaren rört sig mot ytterdörren där det finns flera blodfläckar på handtaget och låsspärren. Fläckarna visar att gärningspersonen fortfarande var blodig när hon gick ut ur butiken. Teorin är att mördaren tog med sig mordvapnet – inga blodiga saxar eller knivar hittades i butiken.

Det sista spåret är känt sedan tidigare och utgörs av en suddig bild från en övervakningskamera. Bilden uppges föreställa en kvinna klädd i något rosa på Kyrkogatan. Därefter har hon försvunnit spårlöst.

Genom de fingervantar som kvinnan lämnat kvar på platsen kunde polisen få fram hennes DNA, men trots över 700 tester på olika personer genom åren lyckades man inte hitta personen – förrän för några månader sedan, då en kvinna greps för stöld på Ikea.

Misstänkt kvinna fotograferad på Kyrkogatan i samband med mordet. Foto: Polisen Det visade sig att DNA-träffen gick till en kvinna som var 17 år vid mordet. Därmed har brottet preskriberats för henne, och fallet är fortfarande rättsligt ouppklarat. Foto: Polisen

Systern: ”Det man är mest arg för”

Rutinmässigt lät man topsa kvinnan och köra resultat mot DNA-registret. Oväntat fick man då en träff mot den person som misstänks ha mördade Marie Johansson 18 år tidigare.

Det visade sig att DNA-träffen gick till en kvinna som var 17 år vid mordet. Därmed har brottet preskriberats för henne, och fallet är fortfarande rättsligt ouppklarat.

I måndags träffade Maries familj åklagaren och fick beskedet om att förundersökningen skulle läggas ner. Ett jobbigt besked, även om de visste att det inte fanns något att göra, berättar Maries syster Birgitta Borén.

Det finns en regel för unga som gör att mordet preskriberas. Den borde tas bort, menar Birgitta Borén.

Då hade den misstänkta kvinnan kunnat förhöras och även ställts inför rätta om utredningen gått så långt.

– Det är väl det man är mest arg för, att det ens finns en sådan regel, säger Birgitta Borén.

