Minst 22 döda efter översvämningar i USA

Myndigheterna fruktar att dödssiffran i Tennessee kommer att stiga ytterligare eftersom mer än 50 personer saknas.

Det föll 430 millimeter regn på mindre än 24 timmar i delar av delstaten, den högsta siffran som uppmätts i Tennessee. Byggnader, vägar och telefonstolpar har förstörts i vattenmassorna.

Guvernör Bill Lee flög med helikopter över särskilt hårt drabbade områden för att se hur omfattande skadorna är. Han besökte även samhället Waverly där dussintals hus förstördes av översvämningarna och flera personer drunknade.

Guvernören: ”Vi är mycket oroliga”

Över 120 000 hushåll, varav 72 000 i Rhode Island, är strömlösa sedan stormen Henri, som under söndagen nedgraderades från orkan, dragit in över amerikanska östkusten.

– Vi är mycket oroliga över konsekvenserna som den här stormen har för oss, säger Rhode Island-guvernören Daniel McKee.

Stormen väntas tappa i vindhastighet när den drar inåt landet, men New England, New York, New Jersey och Pennsylvania kommer att utsättas för stora mängder regn det närmaste dygnet.