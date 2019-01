Ministrarna som tar plats i Stefan Löfvens regering

Kristianstads kommunalråd Heléne Fritzon (S) var en doldis i rikssammanhang när Stefan Löfven utsåg henne till ny migrationsminister i regeringsombildningen sommaren 2017.

Morgan Johansson (S) hade haft ansvar för frågorna fram till dess, men fick i stället ta över inrikesansvaret från petade Anders Ygeman (S). Sedan dess har hon varit ansiktet utåt för Socialdemokraternas stramare migrationspolitik.

Pekas ut om efterträdare

Efter uppgörelsen mellan S, MP, C och L stod det klart att en mer liberal flyktingpolitik skulle komma på plats och det har spekulerats i att Stefan Löfven därmed vill byta ut migrationsminister. På torsdagen aviserade partiet att Fritzon skickas till EU.

En S-källa med insyn bekräftar att partiet ville ha en nystart för migrationsfrågorna genom att utse en ny minister.

– Valet av Fritzon till EU-parlamentet är dels ett sätt att blidka den ännu existerande nej-till-EU-falangen inom S, dels ett sätt att peta bort henne ur regeringen efter att hon inte anses ha hanterat sitt område migration på ett framgångsrikt sätt. Många i partistyrelsen är dock oroliga för att ha en så svag toppkandidat i EU-valet i maj, säger källan.

Heléne Fritzon vill själv inte ”spekulera i” om hon hade fått fortsätta som minister om hon ville det.

– När man tackar ja till ett nytt uppdrag gör man det med full kraft, och jag gör det även med glädje.

Miljöpartiets gruppledare och migrationspolitiska talesperson Maria Ferm har pekats ut som en möjlig efterträdare. Hon hade en nyckelroll i att förhandla fram den så kallade gymnasielagen och är uppvuxen i Vellinge, en kommun som har gått långt åt andra hållet i migrationsfrågan och var först i Sverige att lagstifta mot tiggeri.

Vill inte se en repris

Men enligt uppgifter till Expressen är Miljöpartiet inte ens sugna på posten som migrationsminister och att Maria Ferm skulle få posten vore därmed inte särskilt sannolikt.

Eftersom S och MP står långt ifrån varandra just i migrationspolitiken kan det vara så att de vill undvika att behöva vara ansiktet utåt för beslut de helst inte vill genomföra, som det blev under förra mandatperioden då den dåvarande vice statsministern och språkröret Åsa Romson nära tårar under en pressträff som handlade om åtgärder för att minska flyktingtrycket. I Romsons bok som kom ut under vintern skrev hon att partiet vid det här tillfället faktiskt övervägde att lämna regeringen.

Den tidigare S-näringsministern Björn Rosengren tror också att det vore dumt av Socialdemokraterna att utse Ferm till migrationsminister.

– Ferm är långt ute på en linje som inte helt delas av socialdemokratin, har han sagt.

Miljöpartiet har krymp sedan förra mandatperioden och det är oklart om det kommer att återspegla sig i antal ministerposter. Fördelningen har tidigare varit 17 socialdemokrater och sex miljöpartister.

Överenskommelsen kan påverka ministerval

Den S-märkta statsvetaren Stig-Björn Ljunggren säger till SVT att överenskommelsen med C och L skulle kunna påverka ministervalen.

– Blir det aktuellt att tillsätta en minister med ansvar för någon av de frågor som överenskommelsen gäller så krävs det någon med stor legitimitet och kunskap i de frågorna. Till exempel någon med facklig förankring i arbetsmarknadsfrågorna, säger han till kanalen och fortsätter:

– Det skulle kunna vara TCO:s nuvarande ordförande (Eva Nordmark, reds. anm) eller LO:s ordförande (Karl-Petter Thorwaldsson, reds. anm).

LÄS MER: SD går framåt – och L är under spärren

Eva Nordmark, ordförande för TCO. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Så här kan den regeringen Löfven II se ut:

Statsminister

Stefan Löfven (S) är den enda som sitter helt säkert i den nya regeringen. Men mycket kan hända senare under mandatperioden.

Energiminister

Energiminister Ibrahim Baylan (S) bedöms som ett säkert kort i en ny regering. Han debuterade 2004 som skolminister och är en person Löfven uppskattar.

Arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är en veteran i sammanhanget och har varit S-minister för både skol- och sjukvårdsfrågor. Pekades ut av Aftonbladet som tänkbar kandiat i Europavalet, men så blir det troligen inte när Heléne Fritzon toppar listan. Enligt DN sitter hon säkert i Löfvens regering.

Finansminister

Finansminister Magdalena Andersson (S) sitter säkert som Stefan Löfvens högra hand och har varit en favorit för att efterträda honom som partiordförande. Hon har en gedigen kompetens för att sköta Sveriges finanser men är mindre uppskattad bland politiska motståndare, skriver DN.

Finansmarknadsminister

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) får sannolikt också förlängt förtroende. Populär minister som även tippas som nytt språkrör för sitt parti.

Per Bolund kan bli nytt språkrör för MP. Sitter sannolikt säker i regeringen. Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Civilminister

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) fick varken igenom regionreformen eller förbud mot vinster i välfärden men har ändå Stefan Löfvens förtroende att fortsätta som minister, spår DN.

Försvarsminister

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) överlevde misstroendehotet när två andra ministrar petades sommaren 2017. Respekterad bland politiska motståndare och sitter mycket troligt säker på posten.

Justitie- och inrikesminister

Justitieminister Morgan Johansson (S) sitter säkert, spår de flesta.

Han fick ta på sig Anders Ygemans (S) roll som inrikesminister i samband med IT-skandalen på Transportstyrelsen och det är möjligt att Stefan Löfven nu väljer att dela upp ministerposterna igen – och Anders Ygeman, nu gruppledare i riksdagen, är favorittippad att göra comeback.

Att Anders Ygeman gör comeback som minister är ingen högoddsare. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Anders Ygeman skulle däremot kunna göra anspråk på en annan ministerpost. På Twitter spekulerar Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg i att Ygeman tar över rollen som migrationsminister när Heléne Fritzon skickas till Bryssel.

Katrin Stjernfeldt Jammeh i Malmö nämns i spekulationerna som tänkbar inrikesminister. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP

Dagens Nyheter pekar samtidigt ut Katrin Stjernfedlt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, som en tänkbar inrikesminister. Hon har en lång erfarenhet som politiker och frågor som gängskjutningar och segregation.

Av liknande skäl pekas även Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, ut som en ministerkandidat av tidningen. Göran Greider, chefredaktör på socialdemokratiska Dala-Demokraten, hoppas på Godner och tror att hon möjligen får en nyinrättad post som integrationsminister.

– Jag har också hört de spekulationerna, men jag har världens bästa jobb som kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och inga andra planer. Jag åker nog till jobbet i stadshuset i Södertälje på måndag morgon också, haha! säger Boel Godner.

Boel Godner, kommunalråd i Södertälje – blivande integrationsminister? Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Migrationsminister

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) lämnar regeringen för att skickas till Bryssel. Förutom Miljöpartiets Maria Ferm har Anders Ygeman pekats ut som en tänkbar efterträdare.

Kultur- och demokratiminister

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) är Miljöpartiets toppnamn i EU-valet och har därmed meddelat att hon inte har för avsikt att fortsätta som minister.

Alice Bah Kuhnke siktar på en plats i EU-parlamentet. Foto: HANNA FRANZéN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Möjlig efterträdare? Lawen Redar, S. 29-åring från Vällingby som är Socialdemokraternas gruppledare i kulturutskottet. Calle Nathanson, vd för Folkets hus och parker, är ett annat namn som nämnts i spekulationerna.

Miljöminister

Miljöminister Karolina Skog (MP) är respekterad inom partiet och kommer att trivas med mittensamarbetet med C och L, enligt DN. Samtidigt kan hon offras om ett tyngre namn blir tillgängligt på posten:

DN nämner Svante Axelsson, tidigare generalsekreterare på Naturskyddsföreningen som jobbar för regeringen, som en tung profil för ministerposten om han vill ha den.

Näringsminister

Näringsminister Mikael Damberg (S) har inte gjort några större avtryck som minister men är en duktig förhandlare och en viktig kraft inom Socialdemokraterna, enligt DN.

Infrastrukturminister

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är en lojal S-politiker med högt förtroende och har varit en av ”huvudarkitekterna” bakom uppgörelsen med C, L och MP, skriver DN. Mycket talar för att Löfven behåller Eneroth men det finns också spekulationer i att Miljöpartiet vill ha posten i utbyte mot utbildningsministerposten när Fridolin slutar.

Daniel Helldén blev omstridd i Stockholms stadshus. Kan vara möjlig minister i Löfvens nya regering. Foto: MAJA SUSLIN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stockholms kontroversiella trafikborgarråd Daniel Helldén har av flera pekats ut som en möjlig infrastrukturminister. Helldén har retat upp många bilister med miljözoner och andra gröna reformer samt låg bakom rockaden som gjorde att alliansen tillsammans med Miljöpartiet tog över styret i Stadshuset. Är också en tänkbar kandidat till språkrör när Gustav Fridolin slutar.

Landsbygdsminister

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) är regeringens äldsta statsråd och fyller 65 år. Flera bedömare tror att han lämnar regeringen, men han har samtidigt ett starkt stöd.

– När det gäller Bucht har han kanske inte varit så framgångsrik och kanske tycker att han har gjort sitt, har den tidigare S-toppen Björn Rosengren sagt.

En möjlig efterträdare är Lena Micko (S), ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL, ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott samt en tungviktare internt inom S, skriver DN.

En bubblare skulle kunna vara Anna Caren Sätherberg (S), gruppledare för S i riksdagens trafikutskott, enligt DN. Hon har erfarenhet av landsbygdsfrågor och besöksnäring som får hög prioritet i samarbetet med Centern.

Digitaliserings- och bostadsminister

Digitaliserings- och bostadsminister Peter Eriksson (MP) blev minister när Mehmet Kaplan tvingades avgå. Han är en tung MP-veteran men har inte gjort så stort avtryck som bostadsminister och kan därmed hänga löst.

Socialminister

Socialminister Annika Strandhäll (S) har fått allt mer utrymme både i Löfvens regering och i den allmänna debatten. Representerar dessutom rikets andra stad.

Jämställdhet, barn- och äldreminister

Jämställdhetsminister och barn- och äldreminister Lena Hallengren (S) efterträdde Åsa Regnér (S) som lämnade regeringen i mars förra året för att gå till ett toppjobb inom FN. Har sedan dess varit en aktiv och synlig minister vilket talar för att hon får sitta kvar.

Lena Hallengren kan få förlängt som barn-, äldre och jämställdhetsminister. Foto: JENS CHRISTIAN

Utbildningsminister

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har aviserat att han inte fortsätter som minister i nästa regering och kommer därefter också att ersättas som språkrör. Favorittippad efterträdare är den nuvarande gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström (S).

– Hon är oerhört kunnig och duktig och kan sitta på i stort sett vilken post som helst, men särskilt i utbildningsområdet, har Margareta Winberg sagt, tidigare socialdemokratisk minister och diplomat.

Minister för högre utbildning och forskning

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S) omnämns av DN som en av regeringens mest anonyma ministrar, som trots en omfattande kampanj fick försvinnande få personkryss. Nu kan hon hänga löst, enligt tidningen.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Minister för gymnasieskolan och kunskapslyft Anna Ekström (S) är en favorit för att ta över rollen som utbildningsminister.

Hon tog över efter den förra regeringens yngsta statsråd Aida Hadzialic (S), som tvingades lämna sin post sommaren 2016 när hon fastnade i en nykterhetskontroll. I en intervju med Expressen tidigare i januari öppnade hon för politisk comeback.

Aida Hadzialic åkte dit för rattonykterhet 2016, men kan bli aktuell för en ny ministerpost. Foto: MARTINA HUBER

– En person som Aida vill Stefan Löfven absolut ha med i sin regering, har den tidigare S-toppen Thomas Bodström sagt.

Utrikesminister

Utrikesminister Margot Wallström (S) firar också 65 år snart och har varit utsatt för flera stormar under mandatperioden. Vissa spår att hon lämnar frivilligt av åldersskäl, men om hon vill stanna har hon Stefan Löfvens stöd.

EU- och handelsminister

EU och handelsminister Ann Linde (S) sitter säkert, enligt DN, eftersom hennes erfarenhet behövs när konsekvenserna av brexit ska hanteras.

DN pekar samtidigt ut EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) som en bubblare för ministerposten efter en framgångsrik vända i Bryssel. Vilken ministerpost det kan bli är öppet.

Biståndsminister

Biståndsminister Isabella Lövin (MP), tippas hänga med en mandatperiod till. Ganska givet när Fridolin hoppar av och Alice Bah Kuhnke siktar på en plats i EU-parlamentet.