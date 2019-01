Den nya regeringen presenterades i går, och i morse besöker delar av den nya regeringen Nyhetsmorgon i TV4.

Ett inte helt oväntat val i den nya regeringen var Anders Ygeman (S) som blir ny energi- och digitaliseringsminister. Han har sedan 2017 varit Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

– Förut hade jag ett väldigt allvarligt ansvarsområde som inrikesminister. Nu har jag ansvar för en stor grön omställning. Mer robotar och så, svarade Anders Ygeman.

Citerar First Aid Kit

Han fick frågan om han tycker att han inte har tillräckligt stor roll i den nya regeringen, men det tycker han med tanke på hur viktigt den gröna omställningen är för Sverige, enligt Ygeman.

– Det är som First Aid Kit säger: There is no turning back, säger Anders Ygeman om den nya regeringens gröna satsningar.

Anders Ygeman får frågan om han tycker att han har sonat sitt brott när det kommer till IT-skandalen när han fick avgå som inrikesminister i juli 2017. Anders Ygeman menar han räknar med att oppositionen kommer att använda som ett politiskt verktyg framöver.

– Det är klart att oppositionen, att Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor, använder det här när de får chansen. Det är tyvärr en del av det politiska spelet.

Anders Ygeman vill också framhålla att han är en populär politiker, och att han därför bör bli välkomnad tillbaka som minister.

– Jag har fått absolut störst stöd bland svenskarna enligt undersökningar, så ja, jag tycker att jag har sonat mitt brott, svarar Anders Ygeman.

Mer stöd mot våld i nära relationer

Åsa Lindhagen (MP), blir ny jämställdhetsminister och minister mot segregation.

– Vi behöver stöd till alla olika delar av samhället som arbetar för jämställdhet.

På frågan om vad den nya regeringen behöver jobba med svarar Lindhagen att hon tycker att regeringen framför allt borde satsa på att arbeta mot våld i nära relationer.

En veteran och en "hippie"

Amanda Lind (MP) blir ny kulturminister med idrottsansvar.

Hon har fått kritik att hon är för grund i sin politiska erfarenhet när det kommer till kultur och därför inte är lämplig som kulturminister.

– Ja, jag var ett oväntat namn men folk som känner mig vet att jag kan de här frågorna, svarar Amanda Lind.

Amanda Lind hamnade snabbt i blåsväder efter att hon hyllat Mehmet Kaplans tidigare insatser inom politiken i ett Facebook. Kaplan fick avgå efter att ha misstänkts för samröre med en islamistisk organisation.

Hon fick kritik från många håll men menar att hon förklarat varför hon skrev som hon gjorde.

– Jag har tagit avstånd från det han har gjort som minister, det har jag. Anledningen till att jag skrev som jag skrev är att han var historisk under vår första tid i regering, säger Amanda Lind.

Amanda Lind blev kallad för "hippie" av moderaten Hanif Bali på Twitter, något som Expressens kulturchef Karin Olsson välkomnade.

Hans Dahlgren (S) blir ny EU-minister. Han har ett förflutet som rådgivare åt Olof Palme och beskrivs som en veteran. Den nya EU-ministern har den senaste mandatperioden varit statssekreterare åt Stefan Löfven.

Jennie Nilsson (S) blir ny landsbygdsminister. Hon ersätter Sven Erik Bucht (S), 64, som tycker att det är bra att regeringen ersätter med nya förmågor, något han pratat om i Norrbotten Kuriren.

