Den 20 januari publicerade nyhetssajten ETC en uppmärksammad debattartikel av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) där hon menade att de som kallar sig för Sverigevänner i själva verket är Sverigehatare.

Hon menar att dessa människor sprider en felaktig bild av Sverige och kopplar alla samhällsproblemen till invandringen.

”Det är ofta självutnämnt att man kallar sig för Sverigevänner”

– Det är ofta självutnämnt att man kallar sig för Sverigevänner och ofta sammanfaller det också med att man kan beskriva Sverige som ett land i totalt sönderfall, sa Åsa Lindhagen när hon under fredagen bjudits in till TV4:s Nyhetsmorgon för att intervjuas om ämnet under rubriken ”Sverigefiender”.

Lindhagen slog fast att det finns stora samhällsutmaningar och lyfte fram klimathot, våld, sprängningar, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och ojämlika livsvillkor.

Valde Ebba Busch som exempel på Sverigehat

Hon menade dock att samhällsdebatten i alldeles för hög utsträckning påverkas av hat på sociala medier där ”invandringen ständigt lyfts som orsak till alla våra samhällsutmaningar och människor som kommit hit från andra länder pekas ut som problem”.

Åsa Lindhagen valde sedan att lyfta fram KD-ledaren Ebba Busch Thors ett år gamla debattinlägg om otryggheten för unga kvinnor i Uppsala.

– Jag skulle vilja ta ett exempel. Då har vi Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som för en tid sedan var ute och sa att i Uppsala kommun så har kommunen sagt att tjejer inte kan röra sig ensamma i stan på dagtid. Och det här har ju kommunen inte sagt. Men det är en bild som omedelbart förmedlas och också då, förstås, sprider en stor oro hos människor och spär på bilden av att Sverige är på väg åt fel håll.

Ebba Busch: Åsa Lindhagen påstår att vi ljuger

Ebba Busch Thor har svarat på Twitter:

”I morse i TV4 satt jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och påstod att vi som pekat på kvinnors utsatthet utomhus ljuger. Hon nämner min ett år gamla artikel om situationen i Uppsala som exempel och kopplar den till ”Sverigehat”.”

Ebba Busch Thor menar att hon visst hade fog för utspelet.

”Uppsalas ungdomsjour sa till UNT att 'vi brukar uppmana tjejer som känner sig otrygga att fundera på vad de behöver göra, till exempel att inte gå själva'. Det reagerade jag starkt emot”, skriver hon på Twitter.

Åsa Lindhagen fick i Nyhetsmorgon frågan om hon menat att KD-ledarens utspel inte stämmer alls.

– Att gå ut och säga att Uppsala kommun har varnat tjejer från att gå ensamma på stan på dagtid ger ju ändå en oerhört allvarlig bild. Och sedan är det ju förstås så att vi har väldigt stora utmaningar vad gäller trygghet för kvinnor och tjejer på olika sätt, så det är ju en väldigt viktig fråga som vi behöver jobba med. Men det är också viktigt att det blir korrekt det som återges, svarade hon.

Busch: ”Hennes ord är även ett hån mot alla tjejer”

Ebba Busch Thor vänder sig mot att Lindhagen talar om ”utmaningar”.

”Lindhagen avfärdar detta som 'utmaningar', i stället för de brott det faktiskt handlar om. Hon kan säga vad hon vill om mig, men hennes ord är även ett hån mot alla tjejer som reagerat, gett intervjuer, ordnat nattvandringar för att skydda varandra”, skriver KD-ledaren på Twitter.

