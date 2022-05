På måndagen, dagen efter att två personer sköts ihjäl i Örebro och en person skottskadades i Uppsala, besökte justitieministern Morgan Johansson skånska Kävlinge. Mycket kom att handla om den eskalerande grova brottsligheten i Sverige.

Totalt har 31 personer skjutits ihjäl i år, varav fem de senaste tio dagarna.

– Det är stor upprördhet över att det händer och fortsätter hända. Vi har våldsspiraler i gång i några av de mellanstora städerna. På vissa håll har man lyckats bryta det. I Malmö har skjutningarna gått ner med två tredjedelar senaste åren och i Göteborg har de halverats sedan 2018, säger han.

– Sedan ser vi vissa orter där det här fortsätter, att det bara fortgår.

Hur ska du få bukt med det?

– Två sätt, det ena är att man ser till att gripa och lagföra de här gärningsmännen. Vi har gått in med väldigt stora satsningar på polis, åklagare, domstol och kriminalvård och vi har också skärpt straffen. Nu dömer man fler och längre, vi har rekord i antalet frihetsberövade.

– Problemet är då att för varje kille vi tar så står det en till beredd att kliva i de skorna som blir tomma. Det säger mig, att utöver all den brottsbekämpning som vi gör så måste man också storsatsa på att förebygga brott. Kanske sådant som ligger utanför kriminalpolitiken som skola, socialtjänst och fritidsverksamhet.

Morgan Johansson på besök i Kävlinge under måndagen. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

”Misslyckande för samhället”

I en intervju med DN 2017 menade Morgan Johansson att regeringen var på väg att knäcka den organiserade brottsligheten. Ändå vill han inte kalla händelseutvecklingen sedan dess, med fler dödliga skjutningar, som ett misslyckande för regeringen.

– Det är ett misslyckande för samhället, i bred bemärkelse. En våldsbrottslighet med de här gängen och den här nivån, det ska man inte behöva se.

Underskattade du problematiken när du kände att ni var på rätt väg då?

– Jag ser också det finns ställen där man faktiskt lyckats bryta våldsspiralen, Malmö är ett sådant exempel. Där har man satt in mycket resurser på att punktmarkera de här kriminella och startat ”Sluta skjut” som visat sig framgångsrikt. Jag hoppas att man i en del av de här orterna tittar på Malmö och Göteborg.

När en småbarnsmamma sköts ihjäl på öppen gata år 2019 skrev Morgan Johansson på Twitter:

”Vilka fega och avskyvärda djur som ger sig på en nybliven mamma. Nu sätts alla tillgängiga resurser in för att gripa gärningsmännen så att de kan låsas in. De ska jagas till världens ände om de behövs. Kallblodiga mördare kan inte få gå lösa.”

Morgan Johansson trycker på att fler än någonsin är frihetsberövande i Sverige. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Morgan Johansson: Statens krav ökar

I dag, tre år senare, har ingen fällts för mordet. Morgan Johansson tar på nytt upp att Sverige har fler frihetsberövade än någonsin.

– Jag ser att polisen och åklagare lagt ner mycket stora resurser för att försöka klara upp just det mordet och just det har man inte lyckats med. Men man har klarat upp väldigt många andra och just nu är vi i en situation där vi har fler frihetsberövade i Sverige.

– Det som nu felar är insatsmöjligheter för att bryta nyrekryteringen till gängen. Jag kommer lägga lagförslag till riksdagen nu i sommar där alla kommuner ska få ett lagstadgat ansvarar att jobba brottsförebyggande. Då ökar statens krav på vad kommuner ska leverera.

Menar du att det är kommunernas fel att ni inte kommit till rätta med det?

– Jag uttrycker inte mig så, jag menar det är ett gemensamt ansvar mellan staten och kommunsektorn. När staten nu går in med så mycket pengar, på tio år så fördubblar vi polisens anslag från lite drygt 20 miljarder till nästan 40, då kan jag förvänta mig att kommunsektorn ska svara upp.

– Jag kan konstatera att kommunerna fick 52 miljarder i överskott och då kan jag tycka att en del av de pengarna borde de nu satsa på skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Sådant som kan bryta nyrekryteringar och ge ungdomarna andra framtidsutsikter, tro och en bättre uppväxt helt enkelt.

Lokalpolisområdeschefen i Örebro, Mattias Forssten, säger att de har god bild över nätverken men att polisens resurser inte räcker till.

– Jag kan inte svara för Örebro.

Men har de tillräckligt?

– Polismyndigheten har mer pengar än någonsin, det är inte ens säkert att man kan göra av med alla pengar man fick under innevarande år.

– Vi kommer också gå fram med ytterligare straffskärpningar mot gängbrottslighet. Nu till sommaren med hårdare straff för gängrelaterade brott, ökade häktningsmöjligheter för rån, misshandel, grov utpressning och skärpta straff för narkotikaförsäljning. Vi kommer fortsätta den vägen men det måste kombineras med stora satsningar för att bryta nyrekryteringen. Annars kommer man inte lyckas.

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, skriver i en kommentar:

”Justitieministern låter som en gammal repad skiva. Precis som man byter skiva är det nu hög tid att byta minister. Efter åtta år på posten kan man inte ha ett så tillbakalutat förhållningssätt när dödsskjutningarna är fler än någonsin tidigare”.

Johan Forssell skriver vidare att det är tydligt att Morgan Johansson ”har slut på idéer annat än på kreativa sätt skjuta ifrån sig ansvar”.

”Jag tror de flesta ställer sig frågan om Magdalena Andersson har förtroende för Morgan Johansson?”

Även Ebba Busch riktar hård kritik mot Morgan Johansson. På Twitter skriver hon:

”Pinsamt. Morgan Johansson måste vara svensk mästare i att skylla ifrån sig. Titta på utvecklingen. Finns det något annat statsråd i modern tid som misslyckats på det sätt han gjort?”

Anna König Jerlmyr (M), Stockholms stads finansborgarråd, skriver i en kommentar:

”Morgan Johansson borde avgå om han inte kan sluta skylla ifrån sig. I Stockholm satsar vi bland annat mer pengar på avhopparprogram än vad regeringen gör för hela Sverige. Samtidigt lyser nödvändiga lagförslag med sin frånvaro. Stockholm har färre poliser i dag än 2015 och för det är Morgan Johansson ansvarig. Sverige förtjänar en justitieminister som tar trygghetsfrågorna på allvar.”

Hon fortsätter:

”Förra året gjorde staten ett överskott på 78 miljarder, varför börjar inte Morgan Johansson med de pengarna?”

