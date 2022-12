Ryssland hävdar att de gick in i Ukraina för att skydda rysktalande ukrainare i landets östra delar som mördades av ukrainska nynazister.

Ett motiv som ifrågasatts från många håll.

Men nu har ett annat välkänt motiv till invasionen lyfts fram och som BBC rapportera om – nämligen pengar.

Ukraina är ett av världens mineral- och metallrikaste länder. Deras naturresurs rankas bland de fem största i världen, enligt det kanadensiska riskanalysföretaget Secdevs medgrundare Rob Muggah.

Han är förvånad över att att just Ukrainas tillgång på just sällsynta jordartsmetaller inte diskuterats som ett möjligt motiv till att Ryssland gick till attack.

– Ryssland förstår att världen håller på att förändras och att det nu pågår ett nytt ”spel” om sällsynta mineraler och jordartsmetaller. Just nu håller flera av världens länder på att försöka rafsa åt sig de här tillgångarna – och Ryssland är med i jakten, för att kunna vara med och tävla om första platsen i det här spelet, säger han i BBC:s program ”The scramble for rare earths”.

20 procent i ryska händer

Det var den här insikten som fick Secdevs att titta närmre på Ukraina. I Ukrainas fyndigheter ingår 117 av de 120 mest använda mineralerna och metallerna. 25–50 procent av tillgångarna finns i landets östra delar – de delar av landet som Ryssland nu kontrollerar.

Secdevs gör bedömningen att omkring 20 procent av landets naturresurser är i ryska händer. Det uppskattade värdet uppgår till cirka 12 500 miljarder dollar.

Sanktionerna som ligger mot Ryssland har gjort det svårt att importera de chips, magneter och kablar som är viktiga pusselbitar i modern teknologi. Att flytta fram landets positioner i jakten på jordens nyupptäckta tillgångar spelar en viktig roll framåt. Även om det hade varit lättare att få tillgång till resurser genom att köpa upp företag så har Ryssland genomfört flera operationer – framför allt i flera länder i Afrika – som vittnar om att landet använder sig av andra metoder.

– Det är inte förvånande att Ryssland har valt länderna med de största oljereserverna, största reserverna av sällsynta jordartsmetaller och den största utvinningen i allmänhet, som av guld och diamanter, för att genomföra sina operationer, säger Samuel Ramani, statsvetare vid Oxfords universitet, i programmet.

