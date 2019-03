Det börjar oftast på Facebook. Insamlingssidorna med leende friska barn utanför en sommarstuga eller på skolresa. Mitt i ett födelsedagsfirande med blicken rakt in i kameran.

Texterna är hjärtskärande. Barnen har berövats möjligheten till en framtid. En tumör stor som ett par ägg växer snabbt i hjärnan på dem. Tiden är knapp. Förtvivlade föräldrar som ber om hjälp, kanske kan det lilla barnet överleva om man får vård utomlands. Kanske.

Men det kostar pengar.

Flera fall där svenska barn har behandlats på en klinik i Monterrey, Mexiko har fått stor uppmärksamhet. Inte sällan på grund av insamlingarna som föregår behandlingen.

Svenska läkare är kritiska till den verksamhet som kliniken bedriver.

Expressen har granskat fenomenet med de dyra cancerbehandlingarna i Mexiko.

Kliniken i Monterrey, Mexiko. Foto: Google Maps

Utför behandling mot cancer i Monterrey

Klas Blomgren är barnonkolog på Karolinska universitetssjukhuset, och en av de främsta experterna inom sitt område.

– Läkarna på kliniken i Mexiko är inte alls öppna med vad de utför för behandlingar. Tvärtemot all internationell barnonkologi så utvärderar de inte vad de gör.

– De säger att de inte hinner dokumentera. Det är ju fullständigt otänkbart. Tänk om inte jag skulle skriva journaler, jag skulle hamna i fängelse , säger han.

Läkarna på den aktuella kliniken i Monterrey, Clínica 0-19 eller IDOI Mexíco, delar inte med sig av information till andra läkare överlag.

Klas Blomgren skulle inget hellre vilja än att prata med Alberto Siller och Alberto Garcia som driver kliniken.

Men det är svårt, för att inte säga omöjligt.

– Det enda jag vet är vad våra patientföräldrar berättar. Och kolleger. För det är ju barn från hela världen som åker till den här kliniken.

– Den är ett internationellt problem.

De svenska barnen i Mexiko Pojke hemmahörande i södra Sverige. Fick diagnosen DIPG i början av 2017 och genomgår just nu sin behandling på kliniken i Mexiko. Familjen har samlat in drygt två miljoner kronor. Flicka hemmahörande i Mellansverige. Fick sin diagnos under sommaren 2016. Har behandlats på kliniken i Mexiko men är nu hemma i Sverige. Familjen samlade in minst två och en halv miljoner kronor. Flicka hemmahörande i Mellansverige. Diagnostiserades med en cancertumör i hjärnan under början av 2017. Hennes föräldrar startade då en insamling som senare polisanmäldes för bedrägeri, där förundersökningen nu är nedlagd. Det är inte känt vad flickan fick för behandling. Insamlingen inbringade drygt två miljoner kronor. Flicka hemmahörande i södra Sverige. Har en svår hjärntumör som upptäcktes i slutet av 2018. En insamling startades för att bekosta behandlingen i Mexiko. Enligt vad Expressen erfar finns det ingen information om att hon behandlats i Mexiko. Familjen har samlat in minst två miljoner kronor. Flicka hemmahörande i södra Sverige. Fick diagnosen DIPG 2016 och behandlades flera gånger i Mexiko. Familjen samlade in över två miljoner kronor. Flickan avled under hösten 2018. Kvinna hemmahörande i Västsverige. Behandlades i Mexiko för en allvarlig hjärntumör. Insamlingen inbringade över två miljoner kronor. Kvinnan avled under hösten 2018. Visa mer Visa mindre

Ponsgliom - en obotlig form av cancer

DIPG, Diffuse Intrinsic Pontine Glioma, eller ponsgliom på svenska, är en aggressiv hjärntumör. Varje år diagnosticeras 5-10 barn i Sverige med ponsgliom.

De flesta dör inom ett år.

Internationell forskning på området har gjort framsteg det senaste årtiondet men i dagsläget finns inget botemedel.

Men det finns alltså de som säger sig kunna behandla tumören.

Kliniken i Mexiko, som alltså heter Cliníca 0-19, drivs av två läkare; en barnonkolog och en röntgenspecialist. Sedan starten i början av 2017 har man, enligt egna uppgifter, tagit emot runt 70 patienter.

Kliniken lämnar inte ut uppgifter om hur det gått för deras patienter. Om någon verkligen blivit botad av behandlingen vet man inte.

Men många har dött.

Internationell uppmärksamhet Clínica 0-19 har tidigare varit omskriven i internationella medier. Australiensiska Daily Telegraph följde patienter och personal på kliniken i drygt sex månader, en artikelserie som resulterade i att landet erbjöd sig att förse kliniken med administrativ personal för att kunna dokumentera behandlingarna. Men kliniken har inte svarat. Den amerikanska läkaren David Gorski har skrivit mycket om Clínica 0-19 i sin vetenskapsblogg. Han är ytterst kritisk, framför allt till att kliniken håller resultaten och behandlingen hemliga. Även flera brittiska medier, som The Mirror och The Sun, har skrivit om fall där barn från Storbritannien rest till Mexiko för att få behandling. Visa mer Visa mindre

Klas Blomgren säger att det går att slå fast att barnen får någon slags behandling på kliniken, men att man inte vet mycket mer än så.

– Läkarna säger att de blandar en cocktail av olika mediciner som anpassas till varje patient. Barnens blodvärden är förändrade när de kommer hem, så någonting får de. Men jag tror inte att det de får där är något de inte kunnat få hemma i Sverige.

Expressen har sökt kliniken i Mexiko. Ingen av läkarna som driver Clínica 0-19 vill ställa upp på en intervju.

En av läkarna, Alberto Siller, har i en tidigare intervju med Australiensiska Sunday Times sagt att man inte utger sig för att ha ett botemedel.

– Vi säger inte att vi har en slutgiltig lösning. Vi gör bara vårt jobb så bra vi kan, och resultaten talar till vår fördel.

Skärmdump från den ena läkaren, Dr Alberto Sillers hemsida.

I artikeln, som publicerades för över ett år sedan, svarade han också på kritiken gällande klinikens bristande dokumentation.

– Vi har börjat samla ihop lite grundläggande statistik nu. Vi ska försöka börja publicera resultaten inom en månad, sa Alberto Siller då till Sunday Times.

Hittills har ingen sådan statistik presenterats.

– Familjer som befinner sig i den allra svårast tänkbara situationen av dem alla utnyttjas för ekonomisk vinning. Det är cyniskt, säger Klas Blomgren.

Pappan: ”Ett nödvändigt ont”

En familj som rest ner till kliniken i Mexiko berättar att barnets tumör inte krympte av behandlingen, men att den inte heller växte mer. Pappan beskriver behandlingen i Mexiko som ett nödvändigt ont.

– Att göra en sådan insamling för ens barn medför stort ansvar. Dock ska man vara medveten om att det händer saker inom cancerforskningen. Så länge pengarna går till det som är tänkt, barnets behandling, barnets bästa, barnets ökade chanser till överlevnad så har pengarna i min mening gått till rätt ändamål - oavsett om man till slut hamnar i Mexiko eller inte, säger pappan.

Pappan berättar att man i nuläget inte har planer på att åka ner igen.

– Det är av olika orsaker. Det finns bland annat nyare behandlingsmetoder i Sverige.

En annan familj vars barn genomgått behandling i Mexiko förklarar beslutet att åka ner med att det är familjens sista hopp.

– Jag kan bara säga att vi har valt att göra allt vi kan för att rädda vårt barn. Det är vårt val, jag vet att andra föräldrar har gjort andra val, säger en av föräldrarna till Expressen.

Behandlingarna i Mexiko är dyra och måste bekostas av familjerna själva. Det är svårt att få fram exakta siffror eftersom varje patient betalar olika mycket - men det handlar om miljonbelopp.

– Vi baserar det mest på donationer, men naturligtvis har det kostat oss själva mycket pengar och stora uppoffringar. Läkarnas prissättning är inget du ifrågasätter när du kommer hit eftersom du är i ett förtvivlat upplösningstillstånd, berättar föräldern.

Det är här insamlingarna kommer in i bilden.

I Sverige har totalt drygt 13 miljoner kronor samlats in till olika familjer. Ofta görs insamlingarna via donationssidor på nätet eller via Facebook. Många etablerade medier, däribland Expressen och Aftonbladet, har också skrivit om enskilda fall.

Klas Blomgren på KI är kritisk.

– Man skänker pengar utan att reflektera över om det faktiskt hjälper. Utan att ställa sig frågan om pengarna skulle kunna göra mer nytta någon annanstans.

Och det finns fall där insamlingarna anmälts för bedrägeri.

Insamling polisanmäldes av privatpersoner

En minderårig flicka i södra Sverige har haft flera cancertumörer som liten.

När familjen under vintern 2018 upptäcker en allvarlig hjärntumör hos flickan bestämmer man sig för att åka till Mexiko. Likt de andra fallen startas en insamling som får spridning i sociala och traditionella medier.

En person nära familjen berättar att det kom in pengar på flera olika sätt. Via Swish och insättningar på bankkonton, men även att familjen fått kuvert med stora summor i kontanter skickade hem till sig. Totalt har familjen fått in drygt 2,2 miljoner kronor.

Men insamlingen har polisanmälts flera gånger.

Privatpersoner har anmält flickans mamma då man misstänker att pengarna används till andra saker än flickans utlandsvård. I ett fall är det över 100 personer som polisanmält insamlingen tillsammans.

Enligt anmälan ska mamman ha använt pengarna till shopping och andra stora privata inköp.

– De här polisanmälningarna är en del av ett hatdrev mot oss, säger en familjemedlem till Expressen.

– Vi ska åka till en annan klinik i Mexiko som passar hennes sjukdomsbild bättre.

Redan efter ett par veckor nådde man målet med insamlingen och fick in två miljoner kronor. Då ökade summan som familjen säger sig behöva till det dubbla, fyra miljoner kronor. I nuläget är det oklart exakt hur mycket pengar familjen fått in.

Flickan har ännu inte åkt i väg till kliniken i Mexiko. Hon har heller inte behandlats i Sverige, då det fortfarande är osäkert vad för typ av hjärntumör hon diagnosticerats med, uppger en anhörig för Expressen.

I ett annat fall där förundersökningen nu är nedlagd, misstänkte Kronofogdemyndigheten att delar av de insamlande pengarna gick till lyxkonsumtion.

Myndigheten skrev i sitt yttrande till tingsrätten: ”Genom att utnyttja dotterns sjukdom har NN förmått tusentals personer att donera pengar till hennes vård. En del av pengarna har sedan använts till lyxkonsumtion.”

I början av februari 2019 lades förundersökningen om bland annat grovt fordringsbedrägeri ner. Det är oklart vilken behandling barnet fått och var.

Expressen har varit i kontakt med familjen som inte vill kommentera åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen.

Valde bort cancerbehandling i Mexiko

Eva Cirre hade blivit uppringd från sin sons skola. Eric var sjuk och behövde hämtas. Feber, trött, lite allmänt vinterhängig, tänkte Eva.

Men redan när hon hämtade sin sjuårige son förstod hon att det var något allvarligare som hänt.

– Han kunde liksom inte använda ena benet. Han släpade det nästan efter sig. Då kände jag att ”nu åker vi in direkt”, berättar Eva Cirre.

Redan efter lunch samma dag var de på barnakuten i Karlstad. Läkarna pratade om borrelia, Eric hade fått fästingar tidigare. För att utesluta allt annat bestämde man sig för att göra en magnetröntgen.

Röntgen pågick under eftermiddagen och tidig kväll. Evas man Mattias var på tjänsteresa så hon väntade på sjukhuset.

När läkaren kom tillbaka fick Eva veta att de hade besked som ”hon inte bör ta emot ensam”.

Pappa Mattias kom så fort han kunde till sjukhuset.

– Läkarna berättade att Eric hade en tillväxt i hjärnan som satt väldigt illa, att de skulle skicka röntgenbilderna till barncancercentrum i Göteborg.

– Det var som att öppna en fallucka, säger Eva Cirre.

Sjukdomsförloppet gick snabbt för Eric. Här i sjukhussängen tillsammans med sin lillasyster Elin. Familjen valde tidigt att inte åka till Mexiko. Foto: Eva Cirre Eric fick diagnosen ponsgloim när han var sju år gammal. Familjen valde tidigt att inte åka till Mexiko. Foto: Eva Cirre Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hon började genast söka efter information på nätet om sonens sjukdom. Hon ville vara så förberedd som möjligt inför varje möte med läkarna, och ställa rätt frågor.

Det tog inte lång tid innan hon läste om Clínica 0-19 i en rad olika forum.

– Jag ställde massa frågor om kliniken i Mexiko och fick veta att de inte delar med sig av det de gör. Jag blev ju rädd då, för Erics skull. Jag ville inte att han ska behöva vara i en sluten experimentfabrik , säger Eva Cirre.

På klinikens hemsida går det att läsa kortfattade beskrivningar av de behandlingar de utför. Man utger sig inte för att kunna bota de sjuka barnen, men däremot säger man sig kunna krympa tumören till det som kallas NED. No Evidence of Disease.

Man säger sig kunna förlänga barnens liv med allt från några månader upp till flera år.

Klas Blomgren säger att man förvisso inte kan utesluta något, eftersom man inte vet vad som händer på kliniken. Men han är mycket skeptiskt till deras dyra behandlingar.

Eva Cirre och hennes man Mattias beslutade sig för att inte åka till Mexiko med Eric.

– Jag är verkligen ödmjuk inför att vi hade kunnat fatta ett annat beslut. Men vi bestämde oss tidigt för att lita på de svenska läkarna, och i stället delta i en internationell studie med bas i Paris, säger Eva Cirre.

Eric diagnostiserades med ponsgliom när han var sju år gammal. Familjen valde tidigt att inte åka till Mexiko. Foto: Eva Cirre

– Att ha ett dödssjukt barn är det värsta du kan vara med om. Vilken förälder gör inte allt för sitt barn? Jag förstår de som griper det halmstrået och åker ner till Mexiko.

– Men oavsett hur mycket pengar som går till kliniken i Mexiko så dör barnen ändå. Sjukdomen är obotlig.

Eric dog ett drygt halvår efter att han fått sin diagnos.

Trots att föräldrarna inte vet om de hade fått några extra månader med Eric i livet om de behandlat honom på Clínica 0-19 är Eva övertygad om att de fattade rätt beslut.

– Jag kan inte slita honom från allt och resa runt halva jorden. Vi ville att han skulle få en så bra sista tid i livet som möjligt. Vara med sina vänner, sin familj, känna vår kärlek.

För att minnas sin sjuåriga son har Eva och Mattias bytt efternamn.

– Cirre är Eric baklänges. Så nu är han alltid med oss, ändå.