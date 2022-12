Miljoner hittade hos vice talman i EU-parlamentet

Under helgen slog federal polis till mot 15 platser runt om i Bryssel.

Datorer, mobiltelefoner och över sju miljoner kronor ska ha beslagtagits i razzian som kopplas till en större korruptionsutredning i EU-parlamentet.

Fem personer uppges ha gripits, däribland den grekiska socialdemokratiska politikern Eva Kaili, vice talman i EU-parlamentet – som nu har nu fått sina tillgångar och bankkonton frysta, rapporterar Reuters.

SVT skriver med hänvisning till belgiska åklagare att polisen hittade cirka 1,5 miljoner kronor i kontanter hemma hos Kaili.

– Det här är sådant som man normalt bara träffar på vid tillslag hos knarklangare, säger en källa med inblick i utredningen till belgiska tidningen Le Soir, enligt SVT.

Förnekar skuld

Kaili har tagits ur tjänst på president Roberta Metsolas begäran ”mot bakgrund av de pågående rättsliga utredningarna”, enligt en talesperson för presidenten, skriver Politico.

– EU-parlamentet, kära kollegor, är under attack. Den europeiska demokratin är under attack och våra fria och demokratiska samhällen är under attack, sade Metsola under måndagen.

På tisdagen meddelade Kailis advokat att EU-parlamentarikern förnekar inblandning, rapporterar AFP.

– Hennes hållning är att hon är oskyldig. Hon har inget att göra med Qatars mutor, säger advokat Michalis Dimitrakopoulos till den grekiska tv-kanalen Open TV.

Uppgifter: Kopplas till Qatar

Le Soir skriver att mutförsöken kan kopplas till Qatar, som misstänks för att ha mutat politiker till att ta beslut till fördel för landet.

Det belgiska federala åklagarämbetet har uppgett att det handlar om ”ett land vid Arabiska halvön” som försökt få inflytande över ekonomiska och politiska beslut i EU-parlamentet. Detta genom att betala ”stora summor pengar”, eller ”betydande gåvor” till en ”tredje part med betydande politiska eller strategiska positioner inom EU-parlamentet”, skriver TT.

– Vi ska dra i gång en reformprocess för att se vilka som har tillgång till våra lokaler. Vi ska skaka om det här parlamentet och den här staden och jag behöver er hjälp för det. Vi fryser hellre än att vi säljer oss, sade Roberta Metsola i en extrainsatt debatt, enligt SVT.

