Miljardärsyskonen om dödsolyckan: "En sorg"

ÄGANDE I PARKS AND RESORTS

■ Parks and resorts Scandinavia AB har tidigare till 100 procent ägts av JHT intressenter AB.

■ JHT intressenter ägs i sin tur till 89 procent av Clas Ohlson-arvtagaren Johan Tidstrands bolag Tidstrand holding AB och till tio procent av systern Helena Tidstrands bolag Tidstrand fastigheter. Johan Tidstrands vän och Parks and resorts styrelseordförande Mattias Banker innehar en procent.

■ Den 1 juni gick Parks and resorts ut med att även AMF går in som ägare i Parks and resorts. Pensionsbolaget kommer att ha cirka 19 procent av ägandet efter en nyemission av stamaktier.

■ Sedan tidigare har AMF gått in med pengar i Parks and resorts genom att köpa tio så kallade preferensaktier för 400 miljoner kronor. Fem av dem har nu lösts in för 210 miljoner kronor.