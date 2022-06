Mikael Andersson är en av landets mest anonyma och hemlighetsfulla fastighetsmiljardärer.

Förutom framgångsrika fastighetsaffärer är Mikael Andersson intresserad av jaktvapen och egna lyxiga bostäder. Och han kallas, av de som känner honom, både för ”Kungen av Rinkeby” – efter sina fastighetsaffärer i Stockholmsförorten - och för ”Mr. Big Spender”, vilket syftar på hans lyxiga leverne.

Kvalitena ägde tidigare fastigheter i bland annat Rinkeby och i Husby. Man renoverade lägenheterna och höjde kraftigt hyrorna. Värdet på fastigheterna ökade och man sålde med miljardvinst. Foto: Viktor Ahldén

Andersson har under många år varit bosatt utomlands och haft bostäder i Monte Carlo, i London. Han äger också en 200-miljonerkronorsranch i Texas i USA där han är granne med presidentfamiljen Bush.

Det var på sin Texasranch som han i vintras råkade ut för en allvarlig olycka. Andersson körde ner i ett dike med sin ATV (All Terrain Vehicles – en fyrhjuling) och skadades svårt.

Mikael Andersson körde ner i ett dike med en fyrhjuling och blev förlamad. Fyrhjulingen på bilden är en genrebild. Foto: DAVID JAKOBSSON

För den amerikanska tv-kanalen Fox26 Houston berättar den annars medieskygga fastighetsmiljardären om olyckan.

– Jag stötte i ett dike och sedan knäckte jag nacken, säger Mikael Andersson i intervjun.

Skadan visade sig vara en ryggmärgsskada som resulterade i att han visserligen kunde känna sina ben, men inte gå.

– När du kan gå normalt tar du allt för givet, men när du inte ens kan ta på dig dina kläder själv, det är förnedrande, säger Andersson i intervjun.

Efter två operationer la han in sig på ett av USA:s bästa sjukhus - TIRR/Memorial Hermann (The Institute for Rehabilitation and Research) för rehabilitering och genomgick sen sjukgymnastik under tre månader.

Andersson satte direkt upp två mål: dels att tillsammans med sin amerikanske kollega Dougal Cameron köpa Houston-fastigheten Neils Esperson Building och sedan ha målsättningen att gå trappvägen upp för fastighetens 30 våningar.

– Om du inte sätter upp mål så blir det svårt att fokusera när man skadas på det här sättet, säger Andersson i intervjun.

Framgången med fastigheterna

I Sverige syns Mikael Andersson aldrig utåt i affärer, det praktiska lämnar han över till sin vd i sitt bolag Kvalitena - Knut Pousette. Tidigare var det Anderssons pappa, Lars Andersson, som var bolagets ansikte utåt.

2013 köpte Kvalitena bolaget D Carnegie & Co som han året efter lät börsintroducera.

Affärsidén var att köpa bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden och successivt upprusta lägenheterna när hyresgäster flyttade ut och sen höja hyrorna.

Börsintroduktionen blev en succé – och övertecknad, det var fler som ville köpa än det fanns aktier.

Största aktieägare blev Mikael Andersson via Kvalitena och hans vän Ranny Davidoff via sitt holländska bolag Frasdale International.

Carnegie köpte sedan hyresfastigheter i ett högt tempo i Husby, Rinkeby, Jordbro och i Södertälje. Renoverade och höjde hyrorna. Och med större hyresintäkter ökade också värdet på fastigheterna.

2016 såldes Carnegie till den amerikanska riskkapitalbolagjätten Blackstone.

Blackstone, leds av multimiljardären Steve Schwarzman, som är personlig vän med president Donald Trump och bolaget har tillgångar på svindlande 8 500 miljarder kronor.

Steve Schwarzman, grundare till Blackstone och vän och rådgivare till den före detta presidenten Donald Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY / ZUMA PRESS/IBL

Försäljningen inbringade en miljard kronor till Kvalitena som Andersson äger via sitt holländska bolag Dorco International B.V.

Enligt källor till Expressen ska MIkael Andersson ha renoverat en våning på Strandvägen i Stockholm för ett tresiffrigt miljonbelopp. Här har Andersson bland annat anlagt en tolv meter lång pool med jacuzzi. Men han har själv aldrig varit skriven på adressen. Här bodde dock hans familj. I dag är en av hans döttrar fortfarande mantalsskriven på adressen.

I tv-reportaget i Fox26 Houston kan man se hur Mikael Andersson får hjälp med att gå upp för de 30 våningarna i fastigheten han köpt i Houston. Det tar honom en timme att ta sig hela vägen upp.

”Bor en viking i den här killen”

Både Mikael Anderssons sjukgymnast och hans kollega Dougal Cameron är imponerade av hur svenske affärsmannen kämpar för att en dag bli återställd.

– Det bor en viking i den här killen, säger Cameron.

Och Anderssons sjukgymnast förklarar hur sin patient har lyckats:

– Han har aldrig sagt nej till mig och har hela tiden pushat sig själv.

Mikael Andersson själv säger att han är höjdrädd men det reflekterade han inte över efter att han gått upp för de 30 trapporna och gått ut på fastighetens tak.

– Jag var för trött för att bli rädd, säger han.

Fastighetsmiljardären fick också en medalj från sjukhuset efter sitt tuffa rehabiliteringsprogram, något som han hoppas ska inspirera andra i liknande situationer.

– Börja med små steg och ta det långsamt, säger han.

Expressen har sökt Mikael Andersson.