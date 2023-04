Margareta Wallenius-Kleberg har gått bort. Hon somnade in på eftermiddagen den 14 april hemma på sitt ”älskade Menhammar”, skriver barnen Jonas och Annika med familjer, tillsammans med Margareta Wallenius-Kleberg livskamrat Tore i ett uttalande.

– In i det sista och kallade sig själv ”Company Mother” i en intervju i en av koncernens interntidningar, men fick av omvärlden även titlarna ”Redardrottningen” och ”Travdrottningen”, skriver de.

De beskriver deras mor och livskamrat som ”en stark, kreativ och envis kvinna som också var oerhört omtänksam och hjälpsam.”

Stor maktfaktor inom travvärlden

Margareta Wallenius-Kleberg var vid sin bortgång huvudägare i rederiet Walleniusrederierna, ägde stuteriet Menhammar och var en stor maktfaktor inom travvärlden.

Anders Malmrot, sportchef på Solvalla, beskriver i en intervju med Expressen från 2021 Margareta Wallenius-Kleberg som en ”stor person”.

– Hon har en underbar humor och lyssnar gärna på en fräckis om det är så. För att vara en så stor person är hon verkligen en kvinna med fötterna på jorden. Hon passar in i alltifrån styrelserum till stallbacken. Hon har alltid sin givna plats. Hon ser alla.

2018 blev Wallenius-Kleberg den första kvinnan att väljas in i travsportens Hall Of Fame i USA. Redan 2013 valdes hon in Sveriges dito. 2014 utnämndes hon till Travsportens Hedersambassadör.

En skarp företagsledare

Margareta Wallenius var dotter till Signe och affärsmannen Olof Wallenius. Hon föddes och växte upp på Södermalm i Stockholm, i den byggnad som under många år inrymde rederiets huvudkontor och vars verksamhet kom att prägla hennes liv, skriver familjen.

Pappa Olof grundade 1934 det rederi som senare kom att utvecklas till Walleniusrederierna. Rederi AB Soya, som bolaget hette först, exportera först olja men utvecklades till den miljardkoncern den är i dag då de började inrikta sig på biltransporter under 1960-talet. Margareta och hennes make John Kleberg tog över efter pappans bortgång och renodlade verksamheten.

– Våra fartyg är ju våra medarbetares ”home away from home” brukade hon säga när hon tillsammans med sitt dekorationsteam åkte ut till fartygen för att placera ut lampor, kuddar, några nallar och hänga minst 200 tavlor per fartyg av ofta okända konstnärer, skriver familjen och tillägger att Margaretha på så sätt hjälpte konstnärer att få i gång sina karriärer.

Uppskattad förmögenhet: 5 miljarder kronor

När Margareta var tio år köpte familjen Wallenius Menhammar gård på Ekerö i Stockholm. Pappa Olof var en traventusiast med flera travhästar och gården, som på 1200-talet tillhörde Birger Jarls yngste son Bengt Birgersson, möjliggjorde avelsverksamhet.

– Det hennes föräldrar började med på Menhammar i slutet av 1940-talet, byggde Margareta vidare på. Samma avtryck som Olof Wallenius gjorde för den svenska travsporten på sin tid, gjorde Margareta under mer än 50 år, inte minst för den svenska avelsverksamheten, skriver familjen.

Margareta Wallenius-Kleberg var en skarp företagsledare och har förvaltat och utvecklat familjens arv väl: år 2016 uppgav Veckans Affärer att hennes förmögenhet uppgår till fem miljarder kronor.