Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War har publicerat en ny daglig rapport om den ryska invasionen av Ukraina.

Enligt deras analys fortsätter ryska styrkor att genomföra ”meningslösa offensiva operationer” runt Donetsk City och Bachmut i Donbass i stället för att fokusera på att försvara sig mot de lyckade ukrainska motoffensiverna.

”Ryssarna kan inte hoppas på att göra framsteg runt Bachmut eller Donetsk City i tillräckligt stor skala för att avleda ukrainska motoffensiver”, skriver tankesmedjan.

Den ryska offensiva operationen beskrivs i ordalag som ”robotaktig”, och alltmer bortkopplad från den faktiska verkligheten inne i Ukraina, skriver ISW.

Käihkö: Ryssland har inte ändra fokus

I samband med motoffensiven har ukrainska styrkor börjat hota Luhanskregionen som Ryssland har hävdat full kontroll över.

Men trots detta har inte den ryska armén ändrat fokus i Ukraina.

– I stället för att möta den ukrainska motoffensiven, så fortsätter de attackerna mot städerna i Donetsk, säger Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, och fortsätter:

– Motoffensiven får inte Ryssland att tänka om, de fortsätter i det gamla, och det är inte vad de borde göra enligt ISW:s analys.

Ilmari Käihkö ställer sig frågandes vad Ryssland kan göra åt den rådande situationen. Enligt honom har inte Ryssland tillräckligt med styrkor för att etablera kontroll över Donetsk-regionen och samtidigt möta Ukrainas offensiv.

– De saknar styrkor. Sedan lider de av dålig moral och har brist på ledarskap. De saknar även en strategi.

– Ryssland har bara tagit några mindre områden i Donetsk under dagarna. Men de går inte att jämföras med den stora förlusten i Charkivregionen.

