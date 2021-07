Militärens desperation – söker överlevare på ”Skräckvägen”

Bilderna från motorväg 265 utanför den översvämningsdrabbade staden Erftstadt talar sitt tydliga språk.

På en del av vägen har vattnet sjunkit undan och visar hur vattnets kraft har placerat en långtradare ovanpå två andra långtradare. På vissa av bilderna anas bara delar av personbilarnas tak eller bakluckor.

Misstanken: Döda kan finnas kvar i bilarna

Vägen översvämmades inom loppet av minuter under fredagen och under lördagen hade tyska försvarsmakten Bundeswehr kopplats in för att med pansarfordon hjälpa till vid katastrofarbetet och försöka hitta överlevande på vägen, rapporterar Bild.

Samtliga personer som befann sig i bilarna misstänks inte ha hunnit rädda sig, enligt Bild, som skriver att kroppar kan finnas kvar i fordonen.

Ett provisoriskt fältsjukhus har slagits upp längs vägen och hundratals räddningsarbetare har kopplats in för insatsen, rapporterar AP.

Ett hundratal poliser kopplas in för att skydda Blessem

Samtidigt har tyska myndigheter meddelat att de kommer koppla in ett hundratal poliser för att bevaka den katastrofdrabbade stadsdelen Blessem i Erfstadt, rapporterar Bild.

Gamla hus och stadsdelens slott har kollapsat medan jordskrev har skapat en enorm grop som äter sig in mot bebyggelsen och drar med sig åkermark, avloppsrör och allt annat som kommer i dess väg.

133 människor har hittills bekräftats döda i Tyskland efter översvämningskatastrofen i landets västra delar.

Översvämning i Tyskland: ”Förstört hela staden”