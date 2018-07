Sist läraren Mikaela Askebäck, 38, födde barn gick det riktigt snabbt från värkar till förlossning – och den här gången var hon orolig. Redan innan förlossningen hade Mikaela varnat sin mödravårdscentral att hon var rädd för att behöva föda i bilen, något som Södertälje sjukhus kände till.

Så den 26 juni satte värkarna i gång under förmiddagen, varpå Mikaela ringde till sjukhuset som lät meddela att alla rum var fulla och i stället hänvisade henne till Södersjukhuset i Stockholm, vilket SVT Nyheter var först att rapportera.

– Värkarna hade börjat komma tätare, men de bedömde att jag skulle hinna dit, berättar Mikaela, som själv var nervös över att inte hinna i tid.

Foto: (C) PELLE T NILSSON/STELLA

Tillsammans med sambon hoppade hon genast in i en väns bil, som körde upp på E4 in mot stan. Men efter tio minuter kände Mikaela att det var dags, och bilen svängde in på Bauhaus parkering i Botkyrka som ligger längst med motorvägen – första bästa ställe.

– Jag märkte att jag inte skulle hinna fram. Jag tänkte bara på att komma av motorvägen, och sambon ringde ambulansen.

– Väl framme är min dotter på väg ut, så huvudet tittar fram när ambulansen kommer fem minuter senare.

Sjukhuset: ”Vi beklagar självklart”

Trots att förlossningen till sist ägde rum på en parkering gick allt väl. Efter att dottern Saga kommit till världen fördes de båda till Södersjukhuset i ambulans. Men Mikaela hade hoppats på bättre omständigheter i ett storstadsområde.

– De kan visserligen inte göra så mycket åt att de har fullt men jag kan tycka att man inte borde behöva föda i en bil i Stockholmsområdet, säger hon.

Dagen efter förlossningen ringde sjukhuset upp Mikaela och bad om ursäkt för det som hänt.

Maria Hedström, chefsbarnmorska på Södertälje sjukhus, beklagar det inträffade.

– Vi beklagar verkligen oerhört mycket att hon behövde vara med om det här. Det är ingen förälder som ska behöva vara med om något liknande så klart, säger hon.



– I det här fallet var det helt fullt och vi hade inga platser. Barnmorskan hon pratade med gjorde en bedömning att det var säkrast för henne att åka till Södersjukhuset och föda, och bedömningen var naturligtvis att hon skulle hinna fram.

Maria Hedström förklarar problemet med att landstingets förlossningskliniker har personalbrist på grund av sommarsemestern, även om Södertälje sjukhus är fullbemannat.

– För att dessa händelser inte ska uppstå behöver vi större marginaler och mer personal i landstinget. Vi behöver en marginal också. Det har vi inte på sommaren när vi har mycket förlossningspersonal på semester, säger hon.

Mikaela Askebäck själv är glad över att sjukhuset bett om ursäkt, men har samtidigt förståelse för det inträffade. Dock har inte ännu riktigt kunna smälta händelsen.

– Min pappa var mer chockad än jag var när jag berättade. Jag har accepterat det som hände, men jag har inte riktigt smält att jag fött barn på en parkering bland massa andra människor.