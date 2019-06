Midsommar 2019: Här firar du bäst i Dalarna

I Dalarna tar man midsommarfirandet på största allvar. Majstången kläs tidigt, ibland flera dagar i förväg och sedan bärs den till festplatsen på midsommaraftons förmiddag.

Det är snudd på obligatoriskt med folkdräkt. Och den ska förstås komma från den egna bygden. Folkmusiker spelar, många på fiol, andra dansar och alla har förhoppningsvis roligt.

Det går dessutom att fira midsommar på flera olika håll i Dalarna under samma dag, eftersom tiderna varierar stort. Vissa börjar tidigt, andra sätter inte i gång förrän framåt klockan 18.

Så firas midsommar i Leksand

Det stora midsommarfirandet i Dalarna äger rum i Leksand. ”I Leksand firar vi midsommar på riktigt!” skriver kommunen på sin hemsida.

Varje år räknar man med att 30 000 personer kommer till Sammilsdal. Platsen kallas även Gropen eftersom det är en dödisgrop bildad efter den senaste istiden.

Varje år firas här ”Hela Sveriges majstång”

■ Torsdag 20 juni: Kl 18.00 Majstångsresning med spelmän vid norra brofästet.

Fest i Gropen i Leksand. Foto: EWA LEVAU

Så firas Midsommarafton i Gropen den 21 juni 2019:

■ Leksands hembygdsgårdar kl 16.00: ”Lilla majstångsresningen” för barn och vuxna med Leksands folkdanslag.

■ Gropen kl 18.00: Konsert med Hanna Turi och Broder Henrik Rapp.

■ Kyrkrodd kl 19.00: Kyrkbåtar kommer med spelmän, kyrkokören, blomstergirlanger och kransar till majstången nedför älven i kyrkroddbåtar. Landstigningen sker vid södra brofästet. Därefter går man till fots över bron, förbi Norsgatan till Gropen.

■ Majstångsresning kl 19.45: Majstången reses i Gropen.

Medverkande under dagen: Jolina Näs, Leksands folkdanslag, Leksands spelmanslag, Kulturskolans spelmanslag och Leksands kyrkokör. Det blir långdans och ringlekar med Anders Tull.

■ Leksands kyrka kl 21.30: Konsert ”Till budom och sommarens glädje”. Specialkomponerad för midsommar i Leksand 2019. Med folksångerskorna Ulrika Bodén och Sofia Sandén, musikerna Maria Jonsson, viola d’amore samt Daniel Fredriksson, mandola.

■ Leksands hembygdsgårdar kl 22.00: Logdans med John och Sofie.

Så firas midsommardagen den 22 juni

■ Leksands kyrka kl 11.00: Kyrkbåtarna anländer till kyrkan. Medverkande: Leksands spelmanslag och Leksands kyrkokör under ledning av organist Mikael Boström Eric med sockenspelmännen under ledning av Per Winter.

■ Kyrkvallen cirka kl 12.15: Midsommartal med KD:s presschef, Leksandssonen Per Gudmundson.

15 andra platser i Dalarna där du kan fira midsommar

■ Avesta. Fors IK arrangerar midsommarfest. Start kl 09.00 med blomsterplockning med traktor. Stången reses kl 16.00.

■ Borlänge. Midsommarfirande i Torsång kl 13.30–17.00. Traditionsenligt midsommarfirande vid Hembygdsgården. Kl 15.00 Kyrkbåtsrodden startar. Kl 16.00 reses midsommarstången. Dansen startar kl 16.45.

■ Falun. Midsommarfirande i Aspeboda med midsommarstångresning, tal, lekar och ponnyridning. Avmarch med spelmän och kransar från klockstapeln kl 15:15.

■ Falun. Midsommarfirande på Gammelgården i Svärdsjö. Kl 09.00 Bindning av kransar och klädning av majstången. Kl 16.00 reses barnens majstång på tunet. Kl 17.00 festtåg till Prostparken där Stora majstången reses.

■ Furudals Bruk. Traditionell midsommar med brukets speciella stång. Sedan drygt 100 år är den klädd med kransar av crepepapper. Samling vid Stallet (landsbygdsmuseet) kl 18.30. Stången reses till tonerna av spelmän från Ore kl 19.00.

■ Gesunda/Sollerön. Sollerö hembygdsgård firar midsommar med majstångsresning. Fanfar på näverlur, fiolmusik, dans och lekar.

Anders Zorn bestämde färgen på majstången. Foto: REPRO / REPRO

■ Mora. Traditionellt midsommarfirande vid Utmelands bystuga från kl 15.00. Dans och lekar till spelmän. Här finns den oxblodsröda midsommarstången som haft samma färg sedan Anders Zorn bestämde detta 1909.

■ Mora parken. Kl 09.00–23.00. Traditionellt midsommarfirande på Mora parkens camping. Kransbindning. Stången reses kl 16.30. Musik och folkdanslag.

■ Nusnäs: Samling vid Gamla skolan för att bära den nya majstången kl 15.30. Bär folkdräkt om du har, skriver nusnas.se.

■ Rättvik. Midsommar på Rättviks Gammelgård från kl 17.30. Traditionellt midsommarfirande med festtåg med fanborg, girlangtåg, spelmän och lövade vagnar från Enåbron i samhället kl 17.30.

■ Rättvik och Leksand: ”M/S Gustaf Wasa” är lövad med flera avgångar på midsommarafton och midsommardagen på Siljan.

■ Sundborn: Här finns Carl och Karin Larssons konstnärshem och på midsommar firas det med fiolmusik vid Stora Hyttnäs, blomstertåg, stångresning och danslekar vid dansbanan. Stången reses kl 16.00.

■ Säter. Midsommarfirande i Säterdalen från kl 11.00. Stångresning, dans, musik och tivoli. Säters Spelmanslag underhåller, Folkdansuppvisning, Säters Scoutkår reser Midsommarstången.

■ Tällberg. Midsommarafton i Tällberg med ringlekar och musik under tiden majstången kläs. Kl 16.45: Samling Tällbergs bystuga för promenad till Majstångsplatsen. Kl 17.00 majstångsresning med ringlekar och musik när majstången kläs.

■ Vikarbyn. Start kl 19.00 med midsommarfirande i Vikarbyn. Västra stången reses följt av danslekar och spelmansmusik. Sen blir det parad med fanborg och spelmän och andra dräktklädda som går genom byn till bystugan där den östra stången reses cirka klockan 20.00.

