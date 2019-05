Midsommar är största helgen i Sverige, tillsammans med jul. Men när vi firar julen med familjen hemma sker midsommarfirandet tillsammans med vänner och släktingar utomhus, förhoppningsvis i fint väder.

När är midsommar 2019?

I år är midsommarafton den 23 juni. Midsommar är en rörlig helg - det är alltså olika datum. Midsommarafton firas när dagen är som längst, nära sommarsolståndet. Det betyder att midsommarafton firas den fredag som infaller under tidsperioden 19–25 juni.

Det har inte alltid varit så. Fram till 1953 firades midsommarafton alltid den 23 juni.

Varför firar vi midsommar?

Det är inte känt om det firades midsommar under förkristen tid. Men redan på 300-talet firade den kristna kyrkan den helige Johannes döparens dag den 24 juni. Anledningen var att han var född sex månader före Jesus, som enligt den kristna tron föddes på jul.

Det är dock känt att man firade midsommar i Sverige på 1300-talet. Firandet kunde gå vilt till, vilket nunnorna i Sko kloster klagade över att folket dansade på kyrkogårdar, stal heliga bilder och sjöng skamliga visor.

Kyrkan försökte få bukt på det folkliga inslaget i firandet, men lyckades dåligt. Det var svårare att folk att fira Johannes döparen, än att fira Jesus vid jul.

Får man lön och barnbidrag innan midsommar?

Nej. Får du lönen senast den 25:e i varje månad kommer du inte att få din lön före midsommar, om du inte har en överenskommelse med din arbetsgivare.

För att få lönen före midsommar får midsommarafton infalla tidigast den 23 juni, vilket sker nästa gång 2021.

Men ja. Barnbidraget betalas ut före midsommar, senast den 20 juni.

När är midsommar de närmaste åren? 2019: 21 juni (lön efter midsommar) 2020: 19 juni (lön efter midsommar) 2021: 25 juni (lön FÖRE midsommar) 2022: 24 juni (lön FÖRE midsommar) 2023: 23 juni (lön FÖRE midsommar) 2024: 21 juni (lön efter midsommar) 2025: 20 juni (lön efter midsommar) Visa mer Visa mindre

Är Systembolaget öppet på midsommar - hur är det med öppettider?

Systembolaget är stängt midsommarafton, midsommardagen och dagen efter som är en söndag.

Det är öppet på Systembolaget torsdagen den 20 juni, minst till klockan 19.00 , dagen före midsommarafton. Men stängt 21–23 juni.



För övriga butiker så som Ica Maxi, Coop, Hemköp, Willys eller andra matbutiker brukar öppettiderna inte vara som vanligt, vissa affärer har stängt särskilda dagar - andra har ändrade tider. Titta på hemsidan till den specifika butiken för att se öppettider.

Är midsommar en röd dag?

Midsommarafton är inte en röd dag, men är likställd med en röd dag, på samma sätt som julafton och nyårsafton.

Midsommardagen , som alltid infaller på en lördag, är en röd dag.

Säger man trevlig midsommar eller glad midsommar?

Det finns oskrivna regler för vad man säger. Mellan februari och september säger man ”glad helg”, som glad påsk och glad midsommar. Under det mörkare halvåret säger vi ”god helg”, som god jul och gott nytt år.

Trevlig helg används till veckoslut, där vi säger ”trevlig helg”.

Så det traditionellt korrekta sättet är ”glad midsommar”: En majoritet skulle dock inte ta illa upp om du sa ”trevlig midsommar”.

Varför ska man plocka sju sorters blommor?

Enligt folksägen ska en flicka plocka sju sorters blommor från sju olika gärdsgårdar på midsommarnatten och lägga dem under huvudkudden. Då kommer hon att drömma om den man hon kommer att gifta sig med.

Vilka blommor som ger bäst resultat skiljer sig från plats till plats. På ett antal ställen i Sverige krävs det nio sorters blommor.

Vilka blommor som skulle plockas var olika från plats till plats. På många ställen krävdes det nio blommor för att drömmarna skulle slå in. Tänk dock på att många blommor är fridlysta och inte får plockas.

Enligt Naturskyddsföreningen är dock de vilda blommorna hotade och blir allt färre, tillsammans med blommande ängar.

Hur firar vi midsommar?

När Sverige industrialiserades i början av 1900-talet flyttade många in i städerna. Då många hade släkt och bekanta på landet kunde de åka ut till landsbygden på midsommar och slippa de smutsiga städerna.

Allt eftersom semestrarna blivit längre har midsommar ofta varit inledningen

Numera dansar vi inte på kyrkogårdar, men väl på platser med midsommarstång, eller majstång. De flesta sångerna betraktas kanske inte längre som skamliga, men snapsvisorna finns kvar och sjungs ofta vid midsommar.

Därför heter det majstång – och det har inte med månaden maj att göra. Foto: SVEN-ERIK JOHANSSON / EXPRESSEN/GT

Varför reser vi en majstång – i juni?

Midsommarstången, eller majstången, kommer troligen från Tyskland under medeltiden.

Majstång kommer inte från månaden maj, utan för att man ”majade” stången och smyckade den med löv. Första kända bilden på en majstång i Sverige finns i Erik Dahlbergs stora bildverk ”Suecia Antiqua”, från 1600-talet.

Är midsommarstången en fallos?

En stor stång och två cirklar? Men, nej. Nordiska museet hävdar att majstången inte är någon fruktbarhetssymbol på det sättet.

”Kopplingarna till en sorts omedveten, historiskt ärvd fruktsamhetskult måste på vetenskaplig grund tillbakavisas helt. Detsamma gäller tolkningen av midsommarstången som en fallos – ingenstans i våra rika arkivkällor nämns den kopplingen”, skriver Nordiska museet på sin hemsida.

Vilka sånger sjungs runt midsommarstången?

Den mest kända är ”Små grodorna”. En melodi som dök upp i sångböcker på 1920-talet. Melodin blev snabbt populär – speciellt vid midsommar.

Vad få vet är att originalet är en nidvisa som brittiska soldater sjöng under napoleonkrigen under tidigt 1800-tal för att håna fransmännen.

Andra klassiska midsommarsånger är "Björnen sover", "Karusellen", "Morsgrisar är vi allihopa" "Nu ska vi skörda linet i dag", "Prästens lilla kråka", "Raketen", "Ritsch, ratsch, filibom bom bom", "Sju vackra flickor i en ring", "Skära, skära havre" och "Vi äro musikanter".

Vilka snapsvisor sjungs till midsommar?

Den kanske mest klassiska nubbevisan är "Helan går", där det är viktigt att sjunga första versen fram till sista raden innan man tar "helan". Därefter sätter man ner glaset och avslutar med "sjung hopp faderallan lej". När Sverige vann VM i hockey 1957 kunde många av spelarna inte "Du gamla du fria", så de sjöng helan går i stället.

Två andra klassiker är "När gäddorna går" och "Tänk om jag hade lilla nubben".

Det skrivs ständigt nya snapsvisor. Under 1990-talet publicerade Expressen nyskrivna snapsvisor av schlageroraklet Peter Himmelstrand varje midsommarafton. Den här publicerades i Expressen 1998:

EN SNAPS

Mel: Vi går över daggstänkta berg

En snaps och ett järn

och en sup och en krök.

en rackare, en knapp,

en jäkel och så en gök.

En klämtare, en pärla

och en nagel och en märla,

kära barn, lilla hutt,

dags för hädanfärden, prutt.

Foto: BERTIL WÖLLNER / EXP

Regnar det på midsommar i år?

Vi brukar skämta om att den enda skillnaden mellan nyårsafton och midsommarafton är att vi inte måste sitta ute på nyårsafton. Det är ju fem grader varmt och regn båda dagarna.

Men hur är det egentligen? Jo, temperaturen på midsommarafton har varierat rejält, från nollgradigt till plus 35. Under 2010-talet har det som regel varit fler midsommaraftnar med temperaturer under 20 grader än över, visar SMHI.

Så firar man midsommar i Danmark, Norge och Finland

I Norge och Danmark firas Sankt Hans aften, efter Johannes döparen, genom att tända bål och leka lekar. I Danmark sjungs ”Midsommervisen” från 1880-talet.

I Finland firas Johannes döparens dag, Finlands flaggas dag och den folkliga midsommaren. Helgen kallas ”Juhannus” på finska, eller ”Johanne” för finlandssvenskar.