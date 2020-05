Studentbalen är en tung tradition i USA, men i år har skolorna tvingats ställa in festligheterna. Detta – förstås – på grund av coronapandemin.

– Vår betyder fortfarande balsäsong. Och det är fortfarande något att fira, skriver MTV i ett uttalande.

Nu försöker Michelle Obama, tillsammans med MTV och sin organisation When We All Vote, göra saknaden efter den festen lite mindre, berättar CNN. Samtidigt är satsningen en del av en annan satsning – att få studenter att registrera sig för att rösta i höstens val.

Sändningen ska pågå hela dagen den 22 maj. Innehållet: Klassiska, studentbals-relaterade filmer och utdelning av priser till skolor och elever.

Tidigare under våren har 20 vinnande skolor utsetts för sina kreativa – och effektiva - sätt att få eleverna att registrera sig för att rösta.

På kvällen drar man i gång festen med överraskningsframträdanden från ”stora artister” – möjligen av bland andra musikalgiganten Lin-Manuel Miranda, artisten och skådespelerskan Janelle Monae och Faith Hill och Tim McGraw, eftersom de är med och driver organisationen When We All Vote.