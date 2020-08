Michelle Obama var en av de mest uppmärksammade talarna när Demokraterna under natten till tisdag, svensk tid, inledde sitt digitala konvent.

Landets första dam under åtta år höll ett tal som spelades in flera dagar innan konventet inleddes under måndagen.

Hon förklarade att alla vet att hon inte tycker om politik och att hon är en person som säger vad hon tycker. Hon talade om sina möten med de amerikaner som under de senaste månaderna lidit av pandemins framfart i USA – och hur mycket hon bryr sig om sitt land.

”Kan inte möta det här ögonblicket”

Sedan gick hon till angrepp mot president Donald Trump och hans hantering av krisen.

– Låt mig vara så ärlig och tydlig som jag kan vara. Donald Trump är fel president för det här landet.

– Han har haft mer än tillräckligt med tid att visa att han kan utföra jobbet, men han har uppenbarligen tagit sig vatten över huvudet. Han kan inte möta det här ögonblicket. Han kan helt enkelt inte vara den som vi behöver att han är för oss. ”Det är vad det är”, fortsatte Obama.

Hon syftade på hur Donald Trump svarade i en intervju med Axios, då han pressades på hur pandemin kunde vara under kontroll när tusen amerikaner dog dagligen.

– De dör, det är sant. Och du… det är vad det är, svarade president Trump.

Kommentatorer reagerade på talet

Michelle Obamas tal fick flera av de politiska kommentatorerna i amerikanska tv-kanaler att reagera:

– Jag har aldrig hört en tidigare First Lady tala om en sittande president på det sätt Michelle Obama just gjorde, sa CNN-ankaret Wolf Blitzer i tv-kanalens direktsändning.

Michelle Obama uppmanade även väljare att förstå hur viktigt det är att rösta i höstens val.

– Om du ska ta med dig något från vad jag har sagt i kväll, så är det det här: om du tror att det inte kan bli värre än så här, tro mig, det kan det. Och det kommer det att bli om vi inte står för förändring i det här valet.

– Om vi ska ha något hopp om att få ett slut på det här kaoset så måste vi gå och rösta på Joe Biden, som om våra liv berodde på det, säger Michelle Obama.

Trump talade om Obamas tal

President Trump eller hans kampanjteam hade strax efter Obamas tal inte svarat på hennes angrepp. Presidenten nämnde dock hennes medverkan på konventet när han besökte Wisconsin under måndagen.

– Vem vill lyssna på när Michelle Obama håller ett inspelat tal? Nej, ni måste få upp henne där. Vi kommer att hålla ett riktigt tal nästa torsdag och hon kommer att lyssna, sa presidenten då.

