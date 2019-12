Meteorologens varning inför ovädret: Håll koll

Tredje adventshelgen bjöd på ett riktigt ruskväder på flera håll i landet. Framför allt i Skåne och på flera håll i södra delarna av Sverige var det kraftiga vindbyar.

Rekordet tog Falsterbo där man uppmätte en styrka på häftiga 28,9 meter/sekund i vindbyarna och 20,1 i medelvind.

Men ovädret drar bort under söndagskvällen och natten till måndagen.

– Det är inte jättedramatiskt någonstans, det kommer snöa en del i norra Norrland men det är inga stora mängder. I övrigt blir det mest uppehåll och det kan faktiskt spricka upp här och var, men det kommer också bli en del regnskurar längs Västkusten och Östra Svealand, säger meteorologen Tora Tomasdottir på Storm.

”Ordentligt lågtryck”

Men det är sedan som vädret tar fart på riktigt. Under tisdagen kommer ett område med nederbörd in över Skåne och Götaland, som sedan rör sig upp mot Svealand under eftermiddagen. Det kommer ner som norra Värmland och Dalarna, och nederbörden ökar ännu mer under onsdagen.

– Då får vi in ett ordentligt lågtryck. Som det ser ut kan det bli ganska stora mängder nederbörd.

I princip hela norra Götaland, hela Svealand och Gävleborgs län får nederbörd, där södra halvan om området bjuds på regn och norra halvan på snömängder.

Lena Berglund vid energiföretaget Eons pressjour berättar om situationen i södra Sverige.

Gränsen mellan regn och snö kommer bli väldigt konkret när ett kraftigt nederbördsområde drar in i veckan. Foto: Colourbox

– Temperaturen kommer att sjunka under dagen så mer och mer av området kommer att få snö, säger Tomasdottir som menar att nederbörden kan vålla en hel del problem för de som ger sig ut på vägarna.

– Det är ganska stora mängder nederbörd, så det kan bli problematiskt. Det skulle kunna handla om mer än en decimeter. Det kommer blåsa på en del så det kan förstärkas längs kusten och bli ännu mer. Hela området handlar om 5-10 centimeter nederbörd, men där det förstärks kan det bli uppemot 20-30 centimeter, det är oklart än så länge.

Meteorologens varning: ”Bör hålla koll”

Hon skickar med en varning till de som har speciella planer under onsdagen:

– Ska man ut och resa på onsdag bör man börja hålla koll på prognosen redan nu.

Efter onsdagen ser det dock ut att lätta rejält och ser ut att bli en lugn vinterdag, sett till vädret i alla fall.

– Det kan frysa på väldigt många håll natten mot torsdag. Och sedan under torsdagen ser det ut som att det kan bli en ganska fin vinterdag på många håll i landet.

Tora Tomasdottir om risken för en grå jul:

Meteorologen om julvädret.

