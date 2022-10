Under måndagsmorgonen ligger dimma och dis och gör sikten sämre på vägarna.

– Det är fuktigare och varmare luft som kommit in under natten och då har det bildats mycket dimma, säger Per Holmberg på väderinstitutet Storm.

Dimman ligger tät framför allt i Götaland men även i Stockholmsområdet och vissa delar av Svealand och lokalt i norrland, enligt Per Holmberg.

– Vi uppmanar till att hålla ordentligt med avstånd på vägarna, framför allt när det är dålig sikt, säger Daniel Lundin vakthavande befäl på Räddningscentralen i Stockholms län.