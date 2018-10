Söndagens delstatsval i tyska Bayern ser ut att få stora konsekvenser för landets rikspolitik.

Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, har all anledning att vara orolig. Kristdemokraternas bayerska systerparti, CSU, gör enligt det primära valresultatet sitt sämsta val sedan 1950.

Det rapporterar Reuters.

Angela Merkels systerparti i Bayern ser ut att förlora sin majoritet i delstaten. Foto: MICHAEL SOHN / AP TT NYHETSBYRÅN

CSU har styrt Bayern nästan ensamma sedan 1960-talet – men förlorar enligt det primära valresultatet sin majoritet, då man bara kamamt hem strax under procent av rösterna visar rösträkningen under kvällen, enligt ZDF.

Det invandringsvänliga miljöpartiet De Gröna gjorde succé och hamnade tvåa med siffror strax under 19 procent under den rösträkning som pågår under kvällen.

Samtidigt blödde CSU många röster till det nationalistiska högerpartiet Alternativ för Tyskland, AfD, som nu kommer in i det bayerska parlamentet med 11,1 procent av rösterna.

Det innebär att CSU måste bilda en koalition – en stor skam för ett parti som fått regera på egen hand i över 50 år.

Kvinnan i täten av förändringen

I Bayern har framför allt en person hamnat i fokus: Katharina Schulze. Den 33-åriga lokalpolitikern är med och leder partiet De Gröna – som alltså skördade stora framgångar enligt det primära valresultatet.

Katharina Schulze röstar under söndagen. Foto: SVEN HOPPE / AP TT NYHETSBYRÅN

Katharina Schulze beskrivs som en karismatisk politiker som ofta syns i den traditionella folkdräkten dirndl. På nätet finns åtskilliga teckningar av henne med stora ölglas i händerna, och hennes motto, ”Rädda världen pragmatiskt – en bit i taget”, säger mycket om hennes sätt att charma de bayerska invånarna, skriver Financial Times.

Katharina Schulze engagerade sig politiskt från ung ålder, bland annat som elevrådsrepresentant i sitt bayerska gymnasium.

– Jag kan ju aldrig hålla tyst, har hon tidigare sagt om sitt engagemang.

Schulze blev känd för de större massorna när hon blev talesperson för den framgångsrika gräsrotsrörelsen som kämpade för att stoppa OS i München 2022, och röstades in i det bayerska parlamentet redan som 28-åring. Genom att engagera sig för polis- och trygghetsfrågor har hon stått ut från resten av De Gröna, skriver Financial Times.

”Folk vill ha ny politik”

Enligt Katharina Schulze själv består framgången i en djup politisk osäkerhet hos ”vanligt folk” i Tyskland:

– Folk vill ha en ny politik. De känner att saker har blivit annorlunda, och att det gamla politiska tillvägagångssättet har förändrats, säger hon.

Enligt Katharina Schulze stack De Gröna ut när de försvarade progressiva ståndpunkter som öppna gränser och klimatfrågor, samtidigt som andra vänsterpartier började svänga högerut när populistiska vindar blåste genom landet.

Medlemmar av CSU reagerar dystert på det primära valresultatet. Foto: MICHAEL DALDER / REUTERS TT NYHETSBYRÅN

Tidigare finansministern utesluter inte Merkels avgång

Bayern är en av Tysklands starkaste delstater ekonomiskt, och är hemvist åt företagsjättar som Siemens, Allianz och BMW. Här bor även 13 miljoner människor, vilket gör delstaten till landets näst folkrikaste.

Av dessa anledningar har valresultatet potential att skaka om Tyskland långt utanför de bayerska gränserna.

Tysklands tidigare finansminister, Wolfgang Schäuble, utesluter inte att förbundskanslern Angela Merkel avgår vid dåliga resultat i delstatsvalen.

– Det har återverkningar även på rikspolitiken och därmed även på kanslerns anseende, säger Wolfgang Schäuble till tv-kanalen SWR.