Merit Hemmingson om mötet med giganten: ”Som att spela på moln”

Musikern, kompositören och sångaren Merit Hemmingson, 80, drömde redan som liten om att spela musik och har nu orgeln som sitt instrument.

1962 flyttade 22-åriga Hemmingson till New York. En kväll var hon på jazzklubb för att se Miles Davis. Han var sen och bandet hade börjat spela utan honom – när Hemmingson ropades upp på scen och fick spela med bandet.

– Det var som att spela på moln. Så svängigt och lätt. Som att jag flög fram, säger hon i programmet.

I New York levde Hemmingsson livet och var ute nästan varje kväll, berättar hon. Men hon hade ett mål med resan: Att hitta kvinnliga, svarta jazzmusiker att ta med till Sverige för en turné. Efter en tid hade hon lyckats samla in sitt band: ”Merit Hemmingson and her girl stars”.

Anmäldes för sina djur

Efter ett halvår med sina amerikanska musikkollegor valde Hemmingsson att sluta med ren jazz. I början av 70-talet fick hon i stället ett erbjudande om att spela in en skiva med svenska folkvisor.

– Jag älskar det nordiska vemodet. Vilken kanonidé.

Efter turnéer, tv- och skivinspelningar kände Merit Hemmingson, som då också fått två barn, att hon behövde ett sabbatsår med fokus på familjen.

Det blev en flytt till Leksand, till ett stort hus med katter, får, kaniner och getter. Men djuren gick inte hem hos grannarna – och familjen anmäldes till myndigheterna.

– Sanitär olägenhet kallas det för. Djur får man inte ha i tätbebyggda samhällen. Men avgaser i form av till exempel motorgräsklippare, det kan man ha, säger hon i sommarpratet.

Ett av Hemmingssons många djur var hönan Agda – döpt efter låten av Cornelis Vreeswijk. En natt sov Vreeswijk över med sitt band – och fick träffa hönan Agda i verkligheten.

Hittat hem i Visby

Merit Hemmingson är född i Åre. Men efter år i Stockholm hittade hon för tolv år sedan hem i Visby.

I ”Sommar i P1” berättar hon om tillhörigheten och samhörighetskänslan i att bo på en ö.

– Jag har aldrig mått så bra som här på ön. Lugnt tempo, långt bort fast nära, säger Merit Hemmingson.

