MEN klandrar Expressen för artikel om dokumentärfilmare

Vad tidningen publicerade

Expressen samt editionerna Kvällsposten och GT publicerade den 3 april 2019 en artikel med rubriken Ute ur bilden. Artikeln publicerades också på expressen.se den 2 april med rubriken NN [namn angivet] kränkte mig och tog mitt arbete.

I ingressen stod att ett filmprojekt baserat på en bok om X [namn angivet] började med vänskap – men slutade som en mardröm. A [namn angivet] berättade om hur samarbetet med NN blev en studie i osynliggörande.

Samarbetet mellan NN och A inleddes hösten 2012. I den anmälda artikeln förklarar A att hon sju år senare nu ser hur naiv hon var då.

Under arbetet kände hon sig osynliggjord av NN. Ingen i arbetslaget frågade vad hon tyckte om filmatiseringen. Hennes kommentarer ignorerades och NN visade sitt obehag när hon var närvarande. Hon tonade ned sig själv.

Det som skakade om och väckte henne ur sin ordlöshet var när NN lagt in förtexter i filmen och skrivit sitt namn före hennes namn i alla krediteringar. Hon konfronterade NN och frågade: Hur kommer det sig att ditt namn står före mitt i förtexterna? Manus, regi, en film av – du har inte gjort mer än jag. Faktum är att allt det här är mitt arbete. Jag undrar hur du har tänkt.

Han reagerade genom att uttrycka att han kände sig kränkt. Att han var det stora namnet och A skulle vara tacksam att få jobba med honom. Hans ord var så hätska att det inte gick att föra ett samtal. Han blev aggressiv och kallade henne ”ingenting”. Under det fortsatta arbetet började NN att ljuga, undanhålla information och manipulera. När hon nämnde ”osynliggöra kvinnor” eller ”diskriminering” blev han så rasande att hans ögon tårades. Han frågade henne: Hur vågar du? Vem tror du att du är?

Hon upplevde en förödande känsla av förlust. Både förlusten av hennes då tio år långa arbete, och förlusten av självkänslan. Hennes röst. NN fortsatte även efter premiären. Hon tänkte: En man hade under tre års tid kränkt henne och tagit hennes arbete, ett arbete som rörde en annan brun kvinna. Och nu använde han feminismens visdomar för att beskriva denna kvinnas liv.

Anmälan

NN anmälde publiceringen. NN var författare, journalist och dokumentärfilmare. Han hade belönats med priser och utmärkelser både i Sverige och internationellt.

Genom ett avtal 2014 överlät A samtliga rättigheter till att skapa dokumentärfilmen om X till NN:s filmproduktionsbolag.

Inom ramen för filmprojektet uppstod tidigt en allvarlig arbetsplatskonflikt, som eskalerade. Det ledde bland annat till att en medlare kopplades in och det hölls en rad krismöten. A ifrågasatte att NN:s namn stod först i det material som hittills hade publicerats om filmen. NN:s ståndpunkt var att han skulle stå först, bland annat eftersom han var den mer erfarna filmskaparen och att det reflekterade deras respektive arbetsinsatser. Det accepterade inte A. Hon meddelade att hon skulle hänga ut NN som sexist om hennes namn inte fick stå först i samtliga sammanhang.

Efter diskussioner träffades en kompromiss av innebörden att de skulle dela på all kreditering. A skulle stå först på manus och NN på regi. I övrigt skulle deras namn alternera. En knapp månad före filmens premiär, beslöt sig NN och filmens exekutiva producent för att tillmötesgå A:s nya krav på kreditering med undantag att hans namn skulle stå först under ”redigering”.

I artikeln framfördes en rad påståenden om hur NN under tre års tid skulle ha kränkt A och tagit hennes arbete. Hans agerande skulle bland annat ha innefattat att han osynliggjort och förminskat henne, varit aggressiv, kallat henne för ”ingenting”, ljugit, undanhållit information, manipulerat, uteslutit henne ur arbetsprocessen, marginaliserat hennes roll, hånat henne och gjort henne till en i sammanhanget betydelselös person.

Om tidningen hade gett NN möjlighet till samtidigt bemötande och gjort en egen faktakontroll, hade den informerats om den allvarliga arbetsplatskonflikten, att NN aldrig uttryckt sig på det sätt som påstods och att anklagelserna i övrigt saknade stöd.

Genom publiceringarna orsakades NN en allvarlig publicitetsskada. Det var särskilt allvarligt med hänsyn till att det handlade om grava anklagelser med stor spridning mot en namngiven person.

Tidningens svar

A:s text var en personlig berättelse om förminskningar och självförebråelser samt om hur och vem som skulle framhållas i ett angeläget filmprojekt. A skrev om bristande respekt, att hon gick med på saker hon ångrade, om ilska och aggressivitet.

Hennes text anknöt till de senaste årens intensiva diskussion om jämställdhet och arbetsmiljö i kultur- och medievärlden. Det var en del av ett offentligt samtal om tystnadskultur. Tidningen såg det som en självklarhet att en sådan text skulle spridas i Expressen.

Artikeln handlade om NN i hans yrkesmässiga roll. Expressen kontaktade honom samma dag som artikeln publicerades och erbjöd honom möjlighet att komma till tals. NN avböjde. Han valde istället att snabbt vända sig till Medievärlden.

Även om tidningen förstod att NN inte gillade offentliggörandet av uppgifterna i Expressen så var det inte fråga om ”allvarliga anklagelser”, att han ”förtryckt henne på ett fullständigt vidrigt sätt”, eller att han betett sig brottsligt. Essän handlade om A:s erfarenhet. Texten hade också bäring på en principiellt viktig fråga om upphovsrätt när bok blev film samt det pågående samtalet om arbetsvillkoren i de konstnärliga branscherna.

PO:s bedömning

En ansvarig utgivare har ett pressetiskt ansvar för det som publiceras i tidningen, oavsett om publiceringen kallas essä, ledarartikel, debattinlägg eller nyhetsartikel.

När det gäller opinionsjournalistik är det till skillnad från nyhetsartiklar tydligt för läsarna att skribenten framför sina åsikter, inte fakta. Detsamma gäller den typ av publicering som NN har anmält. Avseende den typen av journalistik finns det endast i undantagsfall anledning att kräva att personer som omnämns ska erbjudas möjlighet till samtidigt bemötande.

NN är journalist, författare och dokumentärfilmare. Hans roll innebär att han får tåla kritik och granskning av sina handlingar och åsikter, som har beröring med hans arbete. Det innebäremellertid inte att han per automatik måste tåla namngivning i ett nedsättande sammanhang.

I artikeln framförs nedsättande uppgifter om NN:s beteende och om honom som person. Det är allvarliga och skadande uppgifter om att han har kränkt skribenten under tre års tid och tagit hennes arbete.

Det finns ett allmänintresse att föra en diskussion om situationen för kvinnliga kulturarbetare, om osynliggörande och maktstrukturer. En sådan diskussion måste få utgå från konkreta händelser. Det finns dock en gräns för när en sådan text orsakar namngivna personer en oförsvarlig publicitetsskada. Den gränsen har tidningen passerat i och med den anmälda artikeln. NN har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningen har inte gett NN möjlighet till samtidigt bemötande, men erbjudit honom genmäle i efterhand. I det här fallet är uppgifterna av sådan påtaglig negativ art att det hade varit bra om tidningen gett honom möjlighet till samtidigt bemötande. Det fanns alltså skäl att göra ett undantag från huvudregeln, men det är inte avgörande för bedömningen. Uppgifterna i sig harorsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Att tidningen har erbjudit honom genmäle är inte tillräckligt för att publiceringen ska undgå klander.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediernas Etiknämnd delar PO:s bedömning att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.