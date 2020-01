Sångerskan Annie Kratz-Gutå var 2001 med i Melodifestivalen med låten ”Vända om” och hon är nu aktuell med den nya singeln ”Jag vill inte beröras”.

Men lanseringen har fått läggas på hyllan sedan natten till fredagen då Annie Kratz-Gutå fick kraftiga smärtor och begav sig till SÖS-akuten.

Annies diagnos: Inflammerad blindtarm

Först misstänktes det att smärtorna hade med gallan eller njurarna att göra – men det visade sig vara blindtarmsinflammation.

– Jag kom in till akuten klockan tre på natten och då var det väldigt lugnt, så jag trodde jag skulle få ultraljud under natten. Men det fick jag inte förrän klockan 13 på fredagen och jag fick vänta i 12 timmar på akuten, säger hon.

Under de senaste veckorna har läkare, sjuksköterskor och patienter vittnat om kaos på akuten med skriande personalbrist och fubbla rader med britsar i korridoren.

ST-läkaren Aki Awad, som jobbar på SÖS-akuten, är en av initiativtagare till vårdpersonalens proteströrelse ”Sjukvårduppropet” där personal anonymt vittnar om hur personalbristen äventyrar patientsäkerheten och i värsta fall kan kosta människoliv.

– Det är en extrem etiskt stress. Jag kan inte utföra det arbete jag är utbildad att göra och blir tvungen att se de här människorna och deras anhöriga i ögonen, och det är fruktansvärt. Vi mår jättedåligt å patienternas vägnar, har han tidigare sagt till Expressen.

Har väntat på operation i 24 timmar: ”Jag är orolig”

När det konstaterades att Annie Kratz-Gutå led av blindtarmsinflammation flyttades hon efter att par timmar från ett rum på akuten till en vårdavdelning.

Där har hon legat och väntat på operation i 24 timmar när Expressen talar med henne under lördagseftermiddagen.

– Jag är orolig eftersom jag vet att blindtarmen kan spricka och det kan gå fort. Jag har tre småbarn. Sedan är jag mitt i ett singelsläpp och har massor av viktiga saker som jag ska göra, men det har ju så klart alla, säger Annie Kratz-Gutå.

Den planerade operationen har ställts in gång på gång.

– När jag lades in fick jag höra att det kunde bli operation när som helst. Klockan nio på fredagskvällen trodde de att det skulle bli av, sedan att det skulle bli efter midnatt eller allra senast under lördagsmorgonen. Det senaste jag fått höra är att jag som tidigast kan operaras under natten till söndagen.

Kirurgen kom in och beklagade situationen

När hon fick veta att operationstiden blivit framflyttad ännu en gång hade hon varit utan mat i 44 timmar i väntan på ingreppet.

Annie Kratz-Gutå sa då till personalen att hon tänkte åka hem om hon inte fick mat. Att hon lika gärna kunde vara hemma och komma tillbaka om blidtarmen skulle brista.

– Då kom faktiskt kirurgen upp till mig och berättade att de själva inte är nöjda med jobbet de får utföra, och att de har en jobbig situation med personalbrist och allting. Så personalen är uppgiven. De sitter mitt i. De får våra klagomål och de får ingen respons uppifrån, från dem som borde lyssna och förstå hur det ser ut.

Annie Kratz-Gutå hade sedan tidigare en annan operation inplanerad under måndagen som nu är i farozonen på grund av situationen på Södersjukhuset.

När Expressen intervjuade finansregionrådet Irene Svenonius (M) om situationen på Södersjukhuset i förra veckan så sa hon sig vara beredd att själv söka vård på SÖS-akuten och alla andra akutmottagningar i Stockholm.

– Jag upplever själv att vi har oerhört drivna, oerhört kunniga medarbetare i vården. Som sliter stenhårt, blir trötta och ledsna, alltid ser till att patienterna får en god vård, sa Irene Svenonius.

