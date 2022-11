När det gäller representanthuset är Republikanerna storfavoriter att ta över kontrollen – men i senaten är kampen vidöppen. Och det kan dröja innan vi vet hur maktbalansen i Washington D.C. kommer att se ut kommande två år.

I tre av de fyra viktigaste senatsvalen kan det nämligen dröja dagar att räkna klart rösterna. Och när det gäller Georgia är det troligt att det dessutom krävs ännu ett val, som i så fall hålls i december.

Här är en guide till dels de viktigaste valen – dels de val som kan ge en ledtråd till åt vilket håll det lutar.

Senatsvalet i Georgia

Här kan det, som nämnts, krävas ytterligare en valomgång i december. Huvudmotståndarna är republikanen och före detta amerikanska fotbollsspelaren Herschel Walker, som fått full uppbackning av Donald Trump, mot sittande senatorn, demokraten Raphael Warnock. Opinionsmätningarna har varit jämna hela vägen, där Warnock haft ett litet försprång, ända fram till den senaste veckan eller två.

Problemet för båda kandidaterna är att det krävs 50 % av rösterna för att förklaras som vinnare – och libertarianen Chase Oliver kan mycket väl ta en liten, men tillräcklig, andel av rösterna för att tvinga fram en ny valomgång.

Vallokalerna stänger vid ett i natt, svensk tid, och därmed kan resultatet trots allt ge en liten indikation på hur det kommer att se ut på andra håll.

Senatsvalet i Pennsylvania

Tv-läkaren Mehmet Oz, Dr Oz, mot ”mannen av folket” John Fetterman. Den enda av de fyra jämnaste staterna där nuvarande senator – avgående Pat Toomey – är republikan. Demokraten Fetterman som drabbades av en stroke i våras, har haft en stabil ledning i mätningarna under en stor del av kampanjen, men republikanen Dr Oz har närmat sig med stormsteg för att till slut gå om precis på sluttampen.

Myndigheterna i Philadelphia har varnat för att rösträkningen i Pennsylvanias största stad kan dra ut på tiden flera dagar – precis som efter presidentvalet 2020.

Senatsvalet Arizona

Den kontroversiella Blake Masters – han har salufört alla Trumps lögner om valet 2020 – mot sittande senatorn, demokraten Mark Kelly. Den populära, före detta astronauten Kelly har haft en betryggande ledning i mätningarna, men även här har scenen förändrats något. Kelly leder fortfarande i de flesta mätningar, men inte alls med samma siffror som tidigare.

Även i Arizona väntas rösträkningen dra ut på tiden.

Senatsvalet i Nevada

Kanske den allra mest sårbara staten för Demokraterna. Sittande senatorn Catherine Cortez Masto har svårt motstånd i lokal, politisk adel i form av Adam Laxalt, barnbarn till tidigare guvernören Paul Laxalt – en av Ronald Reagans bästa vänner. Laxalts ledning är inte stor, men den har sett relativt stabil ut.

Senatsvalet i New Hampshire

Det här valet borde egentligen inte vara så tajt. Demokraten Maggie Hassan, sittande senator, har haft en stor ledning under hela kampanjen. Så sent som i oktober ledde hon i snitt med nio procentenheter över djupt Trump-inspirerade republikanen Don Bolduc. Men något har hänt och snittledningen är nu nere på bara två procentenheter. Hassan kommer sannolikt behålla sin plats, men vallokalerna stänger tidigt under natten och resultatet kan ge en indikation på om valet lutar mer eller mindre åt republikanskt håll än väntat.

Viktiga guvernörsval

I Florida kommer republikanen Ron DeSantis med allra största säkerhet att vinna guvernörsvalet. Av intresse dock: Hur stort vinner han? Och vinner han i Miami-Dade County? Båda dessa siffror – som lär komma tidigt – kan ge indikationer på hur valet som helhet går. Joe Biden vann Miami-Dade med över sju procentenheter.

I traditionellt republikanska Kansas är demokraten Laura Kelly guvernör. I Kansas hade man även en omröstning, strax efter att aborträtten föll i HD, om rätten till abort. Resultatet fick stor uppmärksamhet, eftersom hela 59 % röstade för aborträtten. Nu ställs Laura Kelly mot republikanen Derek Schmidt och resultatet kan visa på hur stor påverkan abortbeslutet i HD har på valet.

Val till representanthuset

Några distrikt pekas ut som platser som kan ge tydliga indikationer på hur det kommer att gå. Det handlar om Indianas 1st congressional district, som traditionellt varit tungt demokrat-lutande men som över tid blivit jämnare. Om republikanerna vinner här kan det peka mot en stor republikansk våg. Beräknas dessutom ha ett resultat tidigt. Ungefär samma förutsättningar gäller för Rhode Islands 2nd district.

Även Virginias 2nd district pekas ut som ett nyckeldistrikt. Om demokraten Elaine Luria kan behålla sin plats bör det indikera ett bättre val för demokraterna än väntat. Även i Iowas 3rd district finns liknande förutsättningar, med demokraten Cindy Axne som sittande representant.