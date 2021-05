Att bli kvar i Sverige hela livet är ingenting som lockat Melissa Cederqvist, från Jönköping.

Efter att en master i barn och mödrahälsa åkte hon till USA, och har tagit två kandidatexamen, en i business management och en i kemi. Det var där hon hittade sin passion för folkhälsa.

– I USA lärde jag mig mycket om folkhälsa vilket fick upp mitt intresse. Sen hade jag stort intresse för att ha ett arbete där jag känner att jag bidrar med någonting och kan göra skillnad. Det är få förunnat att veta exakt vad man vill göra och jobba med, säger Melissa via länk från Ugandas huvudstad Kampala, där hon i dag bor med sin man och tvååriga dotter.

Melissa Cederqvist började arbetet med Unicef i Uganda som volontär, i dag jobbar hon som hälsospecialist. Att det blev Uganda var tack vare kärleken, den kenyanska universitetsvännen hon träffade första gången i USA, som nu jobbade i landet.

Informerar gravida

Melissas främsta roll är att stärka hälsosystemet för att få tillgång till den typ av information som behövs för att kunna planera sjukvård för gravida och barn. Något hon förklarar genom att jämföra med Sverige:

– I Sverige finns ju folkbokföring som gör att vårdcentralen har koll på sitt upptagningsområde, vet hur många barn som kommer behöva vaccin och barnmorskemottagningar har koll på gravida i området. Den tillgången till data finns inte på samma sätt i Uganda utan vi försöker hitta andra sätt att ge information och se till att hälsovården fungerar.

Lokala hälsoarbetare viktiga

För Melissa är dagarna väldigt föränderliga, från samtal med myndigheter för att ge tekniska råd för att stärka sjukvårdssystemet nationellt och lokalt till fältarbete.

– I Uganda finns lokala ”healthworkers”, de är som en länk mellan lokalbefolkningen och sjukvården och jag ser till att de har information för att svara på frågor. De en viktig roll, som att informera föräldrar, gravida mammor och deras partners om när man behöver åka in till vårdcentralen eller informera om sätt att minska risker för sjukdomar som att sova under myggnat for att undvika malaria. Jag känner verkligen att vi har en möjlighet att bidra på alla nivåer vilket är jättekul och väldigt unikt.

Att skicka sms till gravida och nyblivna föräldrar har är en välfungerande metod för att nå ut med information om vad de kan göra för att hålla sig själva och sina barn friska. Foto: Jimmy Adriko/Unicef Systemet heter FamilyConnect och har implementerats i flera regioner i Uganda. Foto: Privat Att utbilda män kring barnvård och graviditet är en viktig del i att göra frågan viktigare för familjerna. Foto: Privat

Det händer mycket inom hälsosystemsutvecklingen i Uganda och Melissa framhäver att det har gjorts förbättringar i barn- och mödrahälsa men det är en lång väg kvar.

– Det är fortfarande många kvinnor som dör i graviditet av orsaker som kan förhindras ganska lätt med regelbundna mödravårdskontroller, som att upptäcka om barnet ligger fel eller förbereda för att undvika brist på blod på vårdcentralen. Det behövs teknisk kunskap hur man ska ta hand om gravida mammor och de barnen och identifiera eventuella problem tidigt nog.

Barn dör av något som går att förebygga En tredjedel av barn under fem dör i malaria, lunginflammation, diarré, saker som går att förhindra till stora delar med saker som myggnät, tvätta händerna, att inte elda inomhus. Det handlar om att sprida kunskap men också se till att när man söker sjukvård finns rätt sjukvård och expertis. Visa mer

Pandemin medförde nedstängning av all trafik i Uganda, något som hade och ännu har en direkt påverkan på de tre fjärdedelar av landets befolkning som bor på landsbygden. Förbudet togs dock snart bort för gravida och de som behövde uppsöka sjukhus, men den informationen kom inte riktigt fram och ännu finns en rädsla för smitta vilket gör att vårdcentralsbesöken stannat upp något, säger Melissa.

Vill stanna i regionen

Hur framtiden ser ut med ett yrke som Melissas är inte säkert, men hon vill stanna i Afrika.

– Jag skulle gärna stanna i Uganda men kollar också andra länder i regionen. Snart ska jag till Malawi i två månader och jobba med hälsosystemsutveckling där, det ska bli otroligt kul, säger hon.

Bott i Uganda i 6 år Namn: Melissa Cederqvist Njihia. Ålder: 34. Bor: Kampala i Uganda. Familj: Man och tvåårig dotter. Yrke: Hälsospecialist vid Unicef, Uganda. Utbildning: Master i barn och mödrahälsa från International Maternal and Child Health (IMCH) i Uppsala, två kandidatexamen; en i business management och en i kemi.

