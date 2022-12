Melanias varning till Donald Trump: ”Du sabbar det här”

Boken ”The Divider: Trump in the White House 2017–2021”, skriven av reportrarna Susan Glasser (New Yorker) och Peter Baker (New York Times), släpps nästa vecka.

Den tar upp Donald Trumps tid i Vita huset och belyser bland annat hur den dåvarande presidenten reagerade på covidpandemin.

Författarna skriver i ett utdrag som CNN läst att presidentens fru Melania Trump var ”skakad av coronaviruset och var övertygad om att Trump inte gjorde tillräckligt för att bekämpa det”.

Melania Trump: ”Du sabbar alltihop om det här”

Melania Trump försökte ta hjälp av förre New Jersey-guvernören Chris Christie i att få Donald Trump att ta pandemin på större allvar. Melania Trump berättade i ett telefonsamtal med Christie hur hon förgäves hade varnat Donald Trump om bristerna i hur han hanterade covidutbrottet i landet.

– Du sabbar det här. Detta är allvarligt och kommer att bli riktigt illa så du behöver ta det på större allvar än du gör nu, sade Melania Trump till maken.

Men författarna säger att Donald Trump inte lade någon större vikt vid fruns råd.

– Glöm det, du oroar dig för mycket, sade Donald Trump till Melania.

I oktober 2020 testade både Melania och Donald Trump positivt för covid. I Donald Trumps fall hade syrenivån i blodet sjunkit till extremt låga nivåer.

