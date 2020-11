Melania Trumps kanske största kontrovers är den omtalade militärgröna jackan som hon bar när hon skulle besöka ett interneringscenter för immigrerade barn i Texas. Händelsen skedde i juni 2018, en period då frågan om barnen som slitits från sina föräldrar och placerats i centret stod högt på agendan.

På jackan som hon bar under resan till Texas syntes tydligt texten, ”I really don't care, do you?”, ungefär ”Jag bryr mig verkligen inte, gör du?”

Melania Trump medgav vid ett senare tillfälle att texten på jackan var ett riktat budskap. Foto: ANDREW HARNIK / AP TT NYHETSBYRÅN

Melania Trumps talesperson, Stephanie Grisham, förnekade i ett första skede att texten på jackan skulle tolkas som ett budskap. Melania Trump berättade sedan i en intervju med ABC news att texten var riktad mot hennes kritiker, inte mot barnen hon skulle besöka.

Hånade supportrar

Under våren 2018 låg Melania Trump på sjukhus, när hon kom hem igen till Vita huset hade Trump–supportrar samlats utanför. Maken Donald Trump uppmanade henne att vinka till fansen, vilket hon avfärdade, det berättar Melania Trumps före detta väninna Stephanie Winston Wolkoff, i en intervju med Dailymail.

– Hon himlade med ögonen med avsmak och sa: ”Tror de verkligen att jag ska stå i fönstret och vinka åt dem?”, berättar hon.

Stämde kompisen

Väninnan Stephanie Winston Wolkoff släppte under hösten 2020 en bok om hennes 15-åriga relation med Melania. Winston Wolkoff stämdes senare av justitiedepartementet för att ha brutit mot ett kontrakt om tystnadsplikt. Vilket enligt New York Times väcker frågor om presidentens användande av departementet för privata ändamål.

Sover i skilda sovrum

En artikel i Daily Express gör gällande att USA:s första dam och presidenten inte sover i samma rum och sällan äter middag tillsammans.

– De spenderar väldigt lite eller så gott som ingen tid med varandra, säger en nära vän till Trump enligt tidningen.

