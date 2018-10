Melania Trump landade i dag i Ghana i Västafrika. Det är det första av fyra länder hon tänker besöka under sin nästan veckolånga Afrika turné.

Mycket har hållits hemligt av säkerhetsskäl och det var först i förra veckan som Vita huset tillkännagav reseschemat, Ghana, Malawi, Kenya och Egypten.

Melania Trump är långt i från den första amerikanska presidenthustrun som besöker Afrika på egen hand. Det har tvärtom blivit något av tradition.

Många presidentfruar har rest till Afrika

Pat Nixon gjorde en soloresa redan 1972. Hillary Clinton tog med sig dottern Chelsea när hon reste runt här 1997, och både Laura Bush och Michelle Obama passade på att besöka kontinenten.

Michelle Obamas svärfar kom ju själv från Kenya och hennes familj har rötter i Afrika så hon fick förstås ett mycket varmt välkomnande. Det kommer också Melania Trump att få men i detta fall, trots snarare än tack vare sin make.

Afrika har inte glömt att Donald Trump i ett möte i Vita huset i januari uppges ha sagt att han inte ville ha fler migranter från ”skithålsländer” som Haiti och länder i Afrika. Han har som president inte visat något större intresse för kontinenten, signalerat en kraftig minskning av biståndet och har själv aldrig besökt kontinenten.

Han talade dock varmt om Afrika i förra veckan när han fick en fråga om hustruns planerade resa:

– Vi älskar bägge Afrika. Afrika är så vackert. Den vackraste delen av världen, på många sätt.

Blir fokus på barn och utbildning

Melania Trump kommer delvis att fokusera på barn och utbildning och sitt ”Be Best”-projekt som främst inriktar sig på barns fysiska och mentala hälsa. I USA har hon främst koncentrerat sig på ämnen som cybermobbning bland unga och sociala medier.

– Det kan vara positivt på många sätt men också skadlig om det används felaktigt. Låt oss vara ärliga - en del barn är mer medvetna om fördelarna och nackdelarna med sociala medier än vad vuxna är, sa hon i augusti samma dag som hon tillkännagav att hon tänkte besöka Afrika.

Det var en och annan som hörde en viss indirekt kritik mot hennes make i det uttalandet. Donald Trump tvekar inte att gå till hårda personangrepp på Twitter.

Melania Trump har rest ensam utomlands tidigare, men då handlade det bara en dagstur till Kanada. Hon har även gjort soloresor i USA och ibland skapat negativa rubriker, som när hon besökte gränsen mellan USA och Mexico, när amerikansk gränspolis separerade minderåriga från sina föräldrar, och bar en jacka med texten ”Jag bryr mig egentligen inte, gör du?”.

Reseschemat hålls hemligt

Detaljerna i reseschemat har inte offentliggjorts men Melania väntas besöka många skolor under resan. Lite turism och safari lär det också bli tid för. Sonen Barron, tolv år, fick dock inte följa med. Han går i skola hemma i Washington DC.

– Det är viktigt att en First lady visar en global närvaro, säger Kate Andersen Brower till CNN. Hon har skrivit en bok om USA:s presidenthustrur: ”First women: The grace and power of America's modern First ladies.”

– Jag tror att den här resan sänder en stark signal om att USA är engagerat i regionen och det hjälper att motverka uttalanden som hennes make påstås ha gjort om kontinenten.

Melania Trump har gjort flera utlandsresor tillsammans med sin make, bland annat till Mellanöstern och Europa. Det ibland obekväma kroppsspråket dem emellan gav då stora rubriker.

Melania talar fem språk

Afrikaresan ger den reserverade och tystlåtna Melania en chans att visa upp sig på egen hand.

– Hon tala fem språk, hon är inte född i USA och hon ses generellt som en mer medkännande människa än sin make, fortsätter Kate Andersen Brower. Det är viktigt att hon visar upp en mer empatisk sida av makens administration.

Sedan blir det säkerligen skönt för henne att lämna det hektiska Washington några dagar. Hon slipper dessutom publiciteten när porrfilmsstjärnan Stormy Daniels bok ”Full Disclosure” når de amerikanska bokhandlarna denna vecka.

Det är Stormy Daniels som säger sig ha haft en sexuell relation med Donald Trump året efter att han gifte sig med Melania och de fick Barron tillsammans. Hon avslöjar nya intima detaljer i boken. Det är något Melania garanterat lär vilja höra så lite som möjligt om.