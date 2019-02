Det var när Melania Trump och maken Donald Trump välkomnade det colombianska presidentparet till Vita huset tidigare i veckan som Melania än en gång stal rampljuset.

Hon stod hand i hand med maken, klädd i en exklusiv, rosa kappa från det italienska modehuset Fendi, vilken hon matchade med ett par naturfärgade pumps. Kappan, som både har pälsknappar och minkpälsdetaljer, går loss på strax över 50 000 kronor. Men det är inte prislappen som lett till höjda ögonbryn. I stället är det likheten med en morgonrock som fått många att undra om USA:s första dam egentligen planerat att tillbringa dagen hemma i sängen.

Melania Trump tillsammans med maken Donald Trump och Colombias president Ivan Duque Marquez och första damen Maria Juliana Ruiz Sandoval. Foto: DOULIERY OLIVIER/ABACA / STELLA PICTURES/DOULIERY OLIVIER/ABACA

Teorin bakom valet: Melania vill skiljas

Det är inte första gången Melania Trump uppmärksammas för sin kontroversiella stil. I skandalboken ”Unhinged” skriver den tidigare Trump-medarbetaren Omarosa Manigault-Newman att Melania Trump väntar på att kunna skilja sig från Donald Trump – och att hennes klädval är en rebellisk handling.

– Alla hennes stiluppror har haft samma syfte, inte bara att förvirra och distrahera – strategier hennes man behärskar alltför väl. Jag tror att Melania använder sin stil för att straffa sin man.

Till G7-mötet i Italien kom Melania Trump klädd i en blomstermönstrad jacka från Dolce & Gabbana – med en prislapp på närmare 480 000 kronor. Foto: DOMENICO STINELLIS / AP TT NYHETSBYRÅN

Melania Trump och hennes ”pussy bow”

Melania Trumps garderob har ofta framstått som ett politiskt ställningstagande. Hon har vid flera tillfällen setts klädd i knytblus, bland annat strax efter att inspelningen där Donald Trump pratade om att ”grab them by the pussy” blivit känd. På engelska kallas knytblus för ”pussy bow blouse” och Melanias val har därför tolkats som en genomtänkt handling.

Under Donald Trumps årliga tal till nationen, State of the union, förra året blev det också diskussioner efter att Melania Trump dykt upp i en vit byxdress – Hillary Clintons signaturplagg som hon bland annat bar på valdagen.

Melania Trump har vid flera tillfällen burit knytblus, ”pussy bow blouse”. Valet kan vara en politisk aktion mot maken Donald Trump efter den uppmärksammade inspelningen där han hörs säga ”grab them by the pussy”. Foto: JOHN LOCHER / AP TT NYHETSBYRÅN Under Donald Trumps State of the Union-tal förra året kom Melania Trump klädd i en vit byxdress. Ett plagg som anses vara Hillary Clintons signaturplagg. Foto: DOULIERY OLIVIER/ABACA / STELLA PICTURES Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Melania: ”Fokusera på vad jag gör”

Melania Trump har också fått utstå hård kritik för flera av sina klädval. Under sin soloresa till Afrika bar hon en vit hjälm, en så kallat ”pith helmet” – vilken anses symbolisera det europeiska koloniala förtrycket på kontinenten. Valet väckte ilska. Melanias eget svar på reaktionerna:

– Jag önskar att folk kunde fokusera på vad jag gör, inte på vad jag har på mig, blev det korthuggna svaret på en pressträff framför sfinxen i Egypten.

Under en safaritur i Kenya, där Melania bland annat matade elefantbebisar, bar hon en vit hjälm, en så kallad ”pith helmet”. Hjälmen anses symbolisera det europeiska, koloniala förtrycket i Afrika. Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN ”Jag bryr mig egentligen inte. Gör DU?” stod det att läsa på Melanias rygg när hon skulle besöka flyktingläger för barn vid den mexikanska gränsen. Ett budskap som Donald Trump menar var riktat mot medier och inte flyktingbarnen. Foto: ANDREW HARNIK / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Ilskan mot Melanias jacka från Zara

När presidenthustrun besökte ett av de omdiskuterade flyktingläger för barn som finns vid den mexikanska gränsen i USA utlöstes en ny kritikstorm. Melania Trumps jacka, inköpt på Zara och med texten ”I really don't care. Do U?” – ”Jag bryr mig egentligen inte. Gör DU?”, har kallats både ”smaklös” och ”olämplig”.

Klädvalet kritiserades från flera håll, bland annat den före detta republikanske kongressledarmoten David Jolly reagerade:

– Det här är ingen modegrej, det är ett politiskt ställningstagande.

Vita husets kommunikationschef Stephanie Grisham försvarade Melania med att det ”bara är en jacka” och att det inte fanns något dolt budskap. Men maken Donald Trump lanserade sin egen teori – att Melanias pik var riktad mot medier:

– Melania har lärt sig hur oärliga fake news-medierna är, och hon bryr sig inte längre, skrev han på Twitter.