Melanias diss – ingen kontakt med Jill Biden

Traditionsenligt brukar USA:s tillträdande presidentpar besöka Vita huset innan presidentbytet, som en gest av ett fredligt överlämnande av presidentämbetet.

Men i år väntas det inte att bli av. Enligt The Independents källor ska Melania inte ens tagit kontakt med Jill Biden.

Inte heller har hon meddelat ifall hon kommer finnas på plats när Joe Biden svärs in 20 januari, vilket hennes make Donald Trump tidigt gjorde på Twitter innan han stängdes av.

Källor inom Vita huset har uppgett till The Independent att Melania fick reda på makens beslut just via det Twitter-inlägget.

– Det är inte första gången som hon fått reda på vad han skulle göra efter att han twittrat det ut det, innan han berättat för henne, säger en källa inom Vita huset till The Independent.

”Det är skamligt”

Många medier har rapporterat om att Melania redan ”checkat ut” mentalt från Vita huset och hon har inte gett några ledtrådar om vad hon ska göra härnäst. Enligt CNN har Melania inte heller gjort några ansträngningar för att fortsätta bedriva initiativet ”Be Best” som hon startat under tiden i Vita huset för att främja barn och ungdomars hälsa.

Efter förra veckan stormning av Kapitolium har Melania bara uttalat sig en gång – och då skriftligt via ett öppet brev på Vita husets hemsida. Ett brev där hon slår tillbaka mot sina belackare.

”Jag tycker det är skamligt att det kring dessa händelser florerat oanständigt skvaller, obefogade personpåhopp och falska vilseledande anklagelser mot mig – från människor som vill vara relevanta och som har en agenda”, skriver hon.

