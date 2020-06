I boken med titeln ”The art of her deal”av Mary Jordan som släppts i dagarna avslöjas att USA:s första dam Melania Trump hade en avgörande roll vid Donald Trumps val av vice president.

– Melania är mycket bakom scenen men är otroligt inflytelserik, berättade Vita husets kommunikationschef Sean Spincer i biografin skriver Express.

Hon säger inte vad presidenten ska göra – utan utrycker enbart sin åsikt. En åsikt som han ofta håller med om, enligt Spencer.

I biografin framkommer det enligt Express att presidenten uppmärksammar Melania Trumps åsikter. Foto: Douliery Oliver/Abaca/Stella Pictures

2016 när Trumps vice president skulle utses stod det mellan flera olika namn.

Paret Trump tillbringade USA:s nationaldag tillsammans med Mike och Karen Pence. I biografin framkommer det att Melania Trump upplevde Mike Pence som lojal och inte allt för ambitiös. Vilket gav honom en fördel gentemot de andra kandidaterna och ledde till att han fick rollen. Något som även framkommer i boken ”To plea or not to ple”.

– Hon spelade en stor roll. Det var mer än rådgivande, säger en person med insyn till Mary Jordan.

– Folk möter Melania på egen risk – och den risken är att huvudet rullar. Jag skämtar inte, du är körd om hon inte gillar dig, säger en tidigare anställd vid Vita huset.

LÄS MER: Därför tvekade Melania inför flytten

LÄS MER: Melanias och Ivankas olika roller i Vita huset