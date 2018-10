Melania Trumps succé på egen hand i Afrika

På bilderna från livet i Washington står Melania oftast i skuggan av sin make, president Donald Trump, 72.

Många gånger ser hon distanserad och inte direkt lycklig ut.

Just nu reser Melania utan presidenten på ett officiellt besök i Ghana, Malawi, Kenya och Egypten.

Bakgrunden till resan uppges bland annat vara att mjuka upp USA:s förhållande till Afrika. Donald Trump har ännu inte besökt världsdelen som president.

Besökte gammalt svenskt handelsfort

Men resan innebär samtidigt en möjlighet för USA:s första dam att visa vem hon verkligen är och pröva sina diplomatiska vingar.

Och det har verkligen strålat om Melania under inledningen av den fem dagar långa Afrikatrippen, enligt journalisterna som följer henne på plats.

Melania med en lokal hövding vid besöket av fortet i Cape Coast i Ghana. Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN

Melania besökte på onsdagen det kända fortet Cape Coast castle, en gång i tiden i svensk ägo, där man påminns om Västafrikas historia med slavhandeln.

Innan det var hon på ett sjukhus i Ghanas huvudstad Accra för att lära sig om spädbarnshälsa.

Melania Trump är galjonsfigur för kampanjen "Be best" som vill hjälpa barn i vitt skilda frågor som till exempel drogmissbruk och näthat.

Stephanie Grisham, Melanias kommunikationschef, säger till New York Times att Afrikaresan är en chans för presidentfrun att blomma upp och visa en annan sida.

– Detta är den första dam jag känner. Hon älskar att möta människor, lära sig nya saker och att umgås med barn. Det är den hon är, uppger Grisham för New York Times.

Melania Trump besöker spädbarnsavdelningen på ett sjukhus i Accra. Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN

En annan som står nära familjen Trump, tv-mannen Chris Ruddy, säger till tidningen att Melania äntligen får använda de kvalitéer hon visar upp privat.

– Det stämmer att framgångsrika presidentfruar har strålat när de befunnit sig utanför ljuset som omger maken.

– Melania är en ovanligt omtänksam och karismatisk person, och dessa resor visar just det, fortsätter Chris Ruddy.

I Washington får Melania Trump ofta stå i skuggan av sin make presidenten. Foto: CRAIG RUTTLE / AP TT NYHETSBYRÅN

Skickar hälsning på Twitter

Melania, född Melanija Knavs 1970 i nuvarande Slovenien, har en karriär som fotomodell, designer och affärskvinna bakom sig. 2005 gifte hon sig med Donald Trump och fick sonen Barron.

Nu twittrar hon entusiastiskt på kontot @FLOTUS (First Lady of The US) från Afrika, samtidigt som president Trump försöker hantera beskyllningar om skattefusk, en kandidat till Högsta domstols som anklagas för sexövergrep, med mera, hemma i USA.

"Mitt besök på fortet i Cape Coast var en högtidlig påminnelse om en tid i vår historia som aldrig får glömmas bort", skriver Melania i en tweet.