Melania Trump trött på presidentens twittersjuka

Donald Trump har gjort sociala mediekanalen Twitter till sin favorit.

Under dygnets vakna timmar, i Trumps fall de flesta, lägger han ut mängder av inlägg och även viktiga politiska utspel på sitt Twitterkonto @realDonaldTrump. 39 200 inlägg har det hittills blivit.

80 miljoner följare

Trump följs av 55 miljoner användare över hela världen, men följer bara 47 personer själv. Dessutom har han ytterligare 24 miljoner följare på "presidentkontot" @POTUS.

Bland dem Trump följer finns dottern Tiffany och sonen Donald jr. Samt, givetvis, hustrun Melania.

Presidentfrun, the first lady, blir ibland less på makens eviga fipplande med mobilen.

Händer det att hon ibland bara ber presidenten att lägga undan mobilen?

– Ja, svarar Melania enligt The New York Times.

Melania vid presskonferens i Egypten, klädd i Bogartinspirerad kostym med skjorta, slips och hatt. Foto: KHALED ELFIQI / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Om Donald Trumps omtalade Twittervanor säger Melania vidare:

– Jag håller inte alltid med om vad han twittrar, och det säger jag till honom. Jag ger honom min ärliga åsikt och mina råd. Ibland lyssnar han, ibland inte, säger Melania Trump innan hon fortsätter:

– Jag har min egen röst och det är väldigt viktigt för mig att få uttrycka det jag känner.

Reste runt i Afrika

Melania Trump gjorde uttalande inför några medföljande journalister på den rundresa hon gjort i Afrika under senaste veckan.

Presidentfrun besökte då Ghana. Malawi, Kenya och Egypten under fem dagar.

LÄS MER: Melania Trumps succé på egen hand i Afrika

Donald Trump har ännu inte som president besökt Afrika. Däremot väckte det uppståndelse när han i början av året uppgav ha beskrivit en del länder i världsdelen som "skitländer", eller med hans egna ord "shithole countries".

Uttalandet skulle ha gjorts vid ett internt möte i Vita huset, men Trump förnekade efteråt att han använt de orden.