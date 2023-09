Det är New York Posts berömda ”Page Six” som avslöjar att Melania Trump omförhandlat villkoren i parets äktenskapsförord inför en potentiell andra mandatperiod i Vita huset.

– Under det senaste året har Melania och hennes team i tysthet förhandlat fram ett 'äktenskapsefterord' mellan henne och Donald Trump, säger en källa till tidningen.

– Det är åtminstone tredje gången som Melania har sett till att omförhandla villkoren, fortsätter källan som understryker att det inte handlar om någon förberedelse för att hon ska lämna Donald Trump.

I stället handlar det om att Melania vill säkra och öka tillgångarna för sin – och Donalds – son Barron, 17. Men avtalet innehåller också pengar och egendom till Melania själv. Uppgifterna styrks av en andra källa, som också talar om större utdelning för såväl Barron som för Melania.

Växande juridiska problem – och kostnader

Men källorna talar även om att det inte bara handlar om en möjlig anda mandatperiod. Det handlar även om Donald Trumps stora och hela tiden växande juridiska problem. Som förutom risk för fängelse innebär enorma utbetalningar. Häromdagen gav en domare åklagaren Letitia James rätt i sakfrågan – gällande bedrägeri – i en stämning som kan kosta Trump över två miljarder kronor. Trump kan också förbjudas från att bedriva affärsverksamhet i New York. Samtidigt riskerar Donald Trump många miljoner i skadestånd i förtalsmålet mot E Jean Carroll.

– Trump är fortfarande väldigt rik, men med växande juridiska kostnader ger det omförhandlade äktenskapsförordet Melenia och henens son en mer solid framtid om de skulle separera, säger en källa.

I boken ”The art of her deal: The untold story of Melania Trump” hävdar författaren Mary Jordan att USA:s dåvarande första dam omförhandlade äktenskapsförordet även 2017, samtidigt som hennes flytt från Manhattan till Vita huset drog ut på tiden.