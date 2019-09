Melania Trump kritiseras för sitt klädval

Donald Trump twittrade ut en bild på sig själv och sin fru Melania för att hedra offren för terrorattacken den 11 september 2001.

Bilden visar presidentparet bakifrån, och Melania bär en specialsydd mörkblå kappa med vit söm från Hervé Pierre.

Kort efter att president Trump lagt upp bilden attackerades Melania av Twitter-användare på grund av kappan.

Flera personer påpekade att sömmen bak på kappan ser ut som ett av World Trade Center-tornen, med ett flygplan som har kraschat in i mitten på det.

De som dylikt tolkat kappans mönster kritiserade Melanias val av jacka som opassande för en bild som markerar terrorattacken.

”Det där är inte photoshoppat”, skriver en användare.

”Hennes jacka har en söm som är en byggnad med ett plan som kraschat in i det.”

Realitystjärnan Ashley Spivey noterade också Melanias kappa, och twittrade:

”Vem i hela världen tyckte att det var en bra idé att Melania skulle ha den här kappan på ett 11 september-foto? Det ser seriöst ut som ett objekt som flyger in i ett torn eller Washingtonmonumentet.”

Vita husets pressekreterare Stephanie Grisham har i dag försvarat presidentfrun, och kallar kritiken mot Melania ”löjlig”, enligt USA Today.

”JAG BRYR MIG VERKLIGEN INTE, GÖR DU?”

Det är inte första gången som Melanias val av ytterkläder har fått kritik.

Under ett besök på ett av USA:s kritiserade flyktingläger för barn vid den mexikanska gränsen förra året bar Melania en jacka med texten: ”I REALLY DON'T CARE DO U” – alltså ”Jag bryr mig verkligen inte, gör du?”

Melania bar en jacka med texten ”Jag bryr mig verkligen inte, gör du?” när hon besökte ett flyktingläger för barn i Texas. Foto: ANDREW HARNIK / AP TT NYHETSBYRÅN

Hon anklagades för att göra ett politiskt ställningstagande, och många kopplade det till hennes man Donald Trumps anti-migrationsretorik.

Även vid det här tillfället var det Stephanie Grisham, som då jobbade som Melanias talesperson, som fick försvara hennes klädsmak.

– Det är bara en jacka, sa Stephanie Grisham då.

